Andrea Seidel ist zurückgekehrt. Vor 30 Jahren hängte die heute 61-Jährige ihren Agrotechniker-Beruf an den Nagel und wurde Außendienst-Mitarbeiterin für Zahntechnik. Vor zehn Jahren zog sie dafür nach Baden-Württemberg. Aus doppeltem Grund ist sie vor einem halben Jahr in ihre Jüterboger Heimatstadt zurückgekehrt.

Der Traum vom eigenen Feinkostlädchen

„Zum einen, weil ich aus der Nähe sehen will, wie mein dreijähriger Enkel aufwächst. Der andere Grund ist, dass ich meinen Traum vom eigenen Feinkostladen für in italienischen Familienbetrieben gefertigte Bio-Produkte verwirklichen will, wovon ich schon seit einigen Jahren geträumt habe“, erzählt Seidel.

Andrea Seidel in ihrem italienischen Feinkostladen in Jüterbog. Quelle: Uwe Klemens

Für die Heimkehrerin sind die nun in ihren Regalen stehenden Delikatessen nicht einfach irgendwelche beliebigen Produkte, sondern ein Stück ihrer in der Fremde kennengelernten Lebensphilosophie. „In Karlsruhe habe ich oft bei meinen heutigen italienische Freunden gesessen und nach und nach entdeckt, wie köstlich das, was man dort auf den Tisch stellt und von dem mir vieles früher nicht schmeckte in Wirklichkeit ist und wie gesund es ist“, sagt Andrea Seidel und gerät beim Aufzählen der Sorten und Reifegrade des in niedliche Fläschchen gepressten Balsamico, der handgemahlenen Risotto-Vielfalt und erlesener Pattee- und Kaffeesorten nur noch mehr ins Schwärmen.

Die Idee, Produkte dieser Art in ihrer alten Heimat in gemütlicher Atmosphäre und in Form von kleinen Workshops und Koch-Events an den Mann und an die Frau zu bringen, fiel in etwa mit der Geburt ihres Enkels Richard zusammen. Bei den regelmäßigen Besuchen in Jüterbog entdeckte sie das alte Haus im Oberhag 17, dass von seinem neuen Besitzer gerade entkernt wurde und zur Vermietung stand.

Genießen und runterkommen

Dass der Vermieter beim Innenausbau mit ihr kooperierte, so dass die Geschäftsräume mit Klinkerwänden, alten Türen und dekorativen Schwemmholz-Elementen Stück für Stück Charme und Wohlfühl-Atmosphäre bekam, sieht Seidel als echten Glücksfall und ist dankbar dafür. Denn in den Räumen will sie edlen Schinken-, Salami- und Käse-Sorten, Weine, Pasta und Pattee nicht einfach nur verkaufen, sondern auch als Probehäppchen kredenzen. „Genießen und dabei einfach ein Stück runterkommen vom Alltagsstress“, ist Seidels Credo. Das Ambiente ihrer Geschäftsräumen spielt dabei natürlich eine große Rolle.

Die Regale sind gut gefüllt und warten auf Kundschaft. Quelle: Uwe Klemens

Die Eröffnung ihres Feinkost-Lädchens findet an diesem Freitag ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür statt, an dem natürlich nicht nur geschaut, sondern auch probiert werden darf. „Regulär öffne ich ab dann jeden Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr“, schaut Seidel voraus. Geplant ist weiterhin an zwei Sonnabenden im Monat ein Genießerfrühstück. Für die Vorbereitungen und weil die Raumkapazität beschränkt ist, ist hierfür eine Voranmeldung erforderlich.

Ab kommendem Frühjahr sind Koch-Vorführungen und gemeinsames Kochen für Gruppen geplant. Thematische Verkostungen sind ebenfalls geplant. Beim Auftakt hierfür trifft am 9. Oktober in Hohenseefeld produzierter Gin auf italienische Vorspeisen.

Von Uwe Klemens