Jüterbog

Zu einem offenen Schnupperkurs hat am Sonnabend die Kinder- und Jugendabteilung des Angler-Ortsvereins (AOV) Jüterbog eingeladen. Mehr als 20 Interessierte im Alter von sechs bis 16 Jahren aus Jüterbog, Niedergörsdorf und Wahlsdorf kamen bei bestem Wetter zum Rohrteich. „In vier Stunden können die Kinder an mehreren Stationen die verschiedenen Techniken des Angeln kennenlernen“, sagte Jugendwart Mario Dentler.

Am Rohrteich durften sie die Angeln, die ihnen die Profis aus dem Verein geliehen haben, direkt ins Wasser werfen. Von Dentler und den anderen Anglern gab es Tipps. „An Land geben wir den Kindern auch die erste Lektion im Rutenaufbau und haben eine Station zum Casting-Angeln vorbereitet“, berichtete der Jugendwart. Letztere ist eine Disziplin, die inzwischen an Bedeutung verloren hat, im Winter aber noch immer beliebt ist, weil sie wetterunabhängig zum Beispiel in Turnhallen geübt werden kann. Dabei kommt es vor allem auf das zielgenaue Werfen an (siehe Foto).

Von Victoria Barnack