Der etwas außerhalb des Stadtzentrums liegende Jüterboger Schlosspark ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nicht nur die Bewohner und Besucher der umliegenden Senioreneinrichtungen und die Betreuer der im Park befindlichen Kindereinrichtung nutzen den Park täglich. Auch Touristen, die beim Weg vom Bahnhof in die Innenstadt die lauschige Parkanlage eher zufällig entdecken, sowie Einwohner jeden Alters nutzen die Anlage zum Flanieren und Relaxen.

Das rote Blinklicht alleine hat schon für weniger Kothaufen gesorgt. Quelle: Uwe Klemens

Beim Müßiggang heimlich beobachtet oder gefilmt zu werden, mag niemand und ist aus gutem Grund auch verboten. Umso überraschter zeigten sich bereits etliche Parkbesucher, als sie in einem Baum am Spitzbubenweg, der am Schlossgraben vorbei auf die Mozartstraße führt,eine in den Park gerichtete Überwachungskamera entdeckten. „Wenn da mal kein Spanner oder ein anderer Spitzbube am Werk ist“, wandten sich zwei ratlose Spaziergänger an die MAZ.

Ohne Anzeige keine Nachforschungen

Zuständig für diese Art von möglicher Missachtung des Persönlichkeitsrechts sehe man die Polizei oder die Landes-Datenschutzbeauftragte, teilten sowohl das städtische Ordnungsamt als auch die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage der Redaktion mit. So lange es keine Anzeige gegen den Eigentümer gäbe, werde man keine Nachforschungen anstellen, hieß es hingegen auch seitens der Polizei.

Als schwierig bewertet Astrid Oehme, stellvertretende Pressesprecherin der Landesbeauftragten für Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht, die derzeitige Situation. Allein die Tatsache, dass eine aufgehängte Überwachungskamera zu sehen sei, reiche nicht aus, um zu erkennen, ob dies bereits eine strafbare Handlung sei. Erkennbar sei nicht, ob die Kamera tatsächlich aktiv sei oder ob es sich eventuell nur um eine bloße Attrappe handele, die jeder Haus- oder Grundstücksbesitzer auf seinem Grundstück aufstellen oder anhängen dürfe.

Erst wenn sich Bürger in ihrem Persönlichkeitsrecht eingeschränkt fühlen und Anzeige erstatten, werde man als Landesbehörde aktiv. Geprüft werde dann, ob die Kamera echt und aktiv sei und welche Gründe es für die Installation gibt, erläutert Oehme.

Nicht jeder Kamera ist illegal

Nicht jede installierte und auch funktionierende Überwachungskamera bedeutend aus Sicht der Landesbehörde auch einen Verstoß gegen geltendes Recht. Sobald sich Bürger an die Behörde wenden, werde geprüft, welcher Bereich von der Kamera erfasst und tatsächlich gefilmt wird und welche möglicherweise berechtigten Interessen den Kamerabesitzer zur Installation bewogen haben.

Bei der Abwägung zwischen den Interessen des Kamerabetreibers und denen der Öffentlichkeit spiele auch eine Rolle, ob es im abgefilmten Bereich bereits schwerwiegende Vorkommnisse gab, die den Einsatz einer Überwachungskamera rechtfertigen könnten.

Private Überwachungskamera im Schlosspark erweist sich als Attrappe. Quelle: Uwe Klemens

Grundsätzlich, so Oehme, sei die Installation einer solchen Kamera nicht genehmigungspflichtig, müsse aber im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben stehen, wofür jeder, der eine Kamera anbringt, selbst verantwortlich sei. Erst wenn die Überprüfung auf Grund einer Anzeige zu dem Ergebnis kommt, dass die Videoüberwachung illegal sei, werde die Landesbehörde von ihren Befugnissen Gebrauch machen und die Änderung des Erfassungsbereiches oder die Überwachung in Gänze unterbinden.

Überrascht vom Überwachungs-Thema zeigte sich indes auch der Vermieter des betreffenden Grundstücks, die Siedlungs-, Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Jüterbog (SBVG), wo man bislang von der Installation einer Überwachungskamera keine Kenntnis hatte. Ein in dieser Woche erfolgtes Gespräch mit dem Mieter des Gartengrundstücks ergab, dass es sich bei dem Gerät nur um eine Attrappe gehandelt habe, die bereits vor drei Jahren dort aufgehängt wurde, teilte SBVG-Geschäftsführer Christian Stock auf Nachfrage mit.

Verständnisvolle Erleichterung

Für die Beweggründe des Mieters hat Stock dabei durchaus Verständnis, ist aber zugleich auch ziemlich erleichtert, dass es sich um keinen Gesetzesverstoß handelt. Immer wieder habe der Mieter hinnehmen müssen, dass einige der zahlreichen Hundebesitzer, die den Park für ihre Gassi-Runden nutzen, ihrer Pflicht zum Beräumen der Hundehaufen nicht nachgekommen sind und die Bewohner der an den Park grenzenden Grundstücke mit dem Anblick und mit dem Geruch leben mussten.

„Erst, als auch der Gang zum Ordnungsamt nichts brachte, weil unser Mieter dort die Antwort bekam, dass man nur tätig werde, wenn er die Hundebesitzer mit Namen und Adresse anzeigen würde, ist er zur Selbsthilfe geschritten und hat die Kamera-Attrappe in den Baum gehängt, was tatsächlich zu einer spürbaren Verbesserung der Situation geführt hat“, so Stock.

Obwohl die Attrappe erlaubt ist, hat sich deren Besitzer aufgrund der Aufregung inzwischen entschlossen, die unechte Linse wieder abzunehmen, um künftige Aufregung um seine Selbstschutz-Maßnahme zu verhindern.

Von Uwe Klemens