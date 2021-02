Jüterbog

„Jüterbog Helau!“ hieß es am Aschermittwoch vorerst zum letzten Mal. Im großen Sitzungssaal konnte die 41. Session am frühen Abend traditionell im Rathaus beendet werden. Dort statteten die Karnevalisten Bürgermeister Arne Raue (WsJ) einen Besuch ab, um ihm mit der Schlüsselübergabe wieder die Stadtherrschaft zu übergeben. Ganz so schwer, fiel ihnen das dieses Mal nicht. Denn in der Stadtkasse war ohnehin kaum etwas zu holen. Und auch sonst stand die fünfte Jahreszeit wie in allen anderen Regionen seit November unter keinem guten Stern. Die Coronapandemie war für den Carneval Club Jüterbog (CCJ) eine große Herausforderung. Die letzte Hoffnung, doch noch einen gemeinsamen Abend miteinander feiern zu können, war schnell verflogen.

Das bedauerte auch Arne Raue (WsJ), der die Abendveranstaltungen der Jüterboger Narren gerne besucht und sich auch mal selbst in ein witziges Kostüm wirft. „Ich hoffe, dass die Vereine diese Zeit unbeschadet überstehen“, erklärte er wehmütig. Gleichzeitig kündigte er aber an: „In der nächsten Saison geben wir wieder richtig Gas.“

Für das Kinderprinzenpaar gab es am Aschermittwoch noch einen Orden. Quelle: Isabelle Richter

Unterkriegen ließen sich die Jüterboger Narren von den neuen Umständen bis zuletzt nicht und sorgten durchgängig dafür, dass die Brauchtumspflege in der Stadt nicht zu kurz kommt. Am 11.11. startete der CCJ mit einer geheimen Schlüsselübergabe im Kulturquartier Mönchenkloster in die Saison. Dieses Mal ohne großes Spektakel und Hunderte Zuschauer auf dem Markt, aber trotzdem festlich mit den Prinzenpaaren Corinna III. und Marco IV. sowie Lucie I. und Piet I. an einer großen Tafel im Fink-Saal. Unter dem Motto „Maskenball im Narrenstall – Wir feiern Karneval auf jeden Fall“ hatten sich die Jüterboger Karnevalisten trotz Coronapause immer wieder zurückgemeldet.

Brauchtumspflege trotz Pandemie

Meist schickte der CCJ virtuelle Lebenszeichen. Zuletzt meldete sich der Verein am Mittwoch via Facebook noch mit einem besonderen Saisonabschluss-Gruß. In dem Video sind verschiedene Mitglieder zu sehen, die einzeln bei sich zu Hause den selben Tanz einstudiert haben. Die Clips wurden nachträglich zusammengeschnitten. Das kam bei den Zuschauern gut an. Das Video wurde mehrfach geteilt. „Genießt den Frühling, genießt den Sommer und wappnet euch mit geölter Stimme und Kostümideen für den bunten Herbst“, erklären die Karnevalisten im Netz. Voller Zuversicht blicken sie nun auf die kommende Saison, deren Vorbereitung eigentlich schon direkt wieder beginnen müsste.

Neben virtuellen Erinnerungen, hatte der CCJ aber auch in der Innenstadt Präsenz gezeigt. So machten sie in den vergangenen Tagen in der Zinnaer Straße mit einem bunt geschmückten Schaufenster auf sich aufmerksam. Das Feedback war groß. Ersetzen können die kreativen Ideen eine normale Saison aber nicht. Die Narren sehnen sich nach Geselligkeit. Fatal ist auch, dass der Trainingsbetrieb für Kinder seit Monaten unterbrochen ist. Sie nach Corona wieder zu motivieren, wird eine Herausforderung.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) zeigte sich am Aschermittwoch jedoch zuversichtlich und lobte vor allem die gute Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Auch der Kontakt zu den Senioren hat in der Ausnahme-Saison gefehlt. Normalerweise machen die Karnevalisten auch im Awo-Seniorenheim in der Zinnaer Vorstadt Halt und sorgen dort für ausgelassene Stimmung. Wann der CCJ endlich wieder so richtig durchstarten kann, bleibt in den nächsten Wochen abzuwarten. Eingeschlafen ist das Vereinsleben aber auch nach dieser ganz speziellen Saison definitiv nicht.

Von Isabelle Richter