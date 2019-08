Jüterbog

Ein gemeinsames Lied vor dem Frühstück gibt es auch an der Jüterboger Geschwister-Scholl-Grundschule nicht jeden Morgen. Der erste Schultag in dieser Woche war für die 44 Mädchen und Jungen der beiden Flexklassen schon deshalb etwas Besonderes. Die zweite Besonderheit hatte es buchstäblich in sich: Ein Apfel,...