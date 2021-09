Jüterbog

Die Nachfrage nach Bauland ist auch im südlichen Teil des Landkreises stetig im Wachsen. Bereits 2009 wurde deshalb in Jüterbog über eine neue Siedlung am Stadtrand in Richtung des Ortsteiles Werder nachgedacht. Nach damaligen, vielversprechenden Gesprächen mit einem Investor, geriet die Siedlung unter dem Namen „Am Holländer“ jedoch in Vergessenheit und wurde in diesem Jahr, nach der Interessenbekundung eines neuen Investors, wieder aufgegriffen.

Die alten Pläne wieder aufgegriffen

Im letzten Frühjahr wurde in der Stadtverordnetenversammlung darüber debattiert, wer die Folgekosten bei der Schaffung der notwendigen Infrastruktur übernimmt und das finanzielle Engagement des Investors eingefordert. Nach der Zustimmung der Abgeordneten, die vor mehr als einem Jahrzehnt zum Erliegen gekommenen Pläne wieder aufzugreifen und den heutigen Bedürfnissen und Gesetzlichkeiten anzupassen, stand die neue Eigenheim-Siedlung nun auf der Tagesordnung im Bau- und Sanierungsausschuss.

Im Vorfeld der öffentlichen Neuauslegung der überarbeiten Bebauungspläne erläuterte Kathrin Bruckbauer vom beauftragten Jüterboger Planungsbüro Bruckbauer & Hennen ausführlich die dazu neu erstellten beziehungsweise überarbeiten Gutachten. Themenfelder hierbei sind sowohl der Natur- als auch der Emissionsschutz. Auch städtebauliche Aspekte, wie beispielsweise die erlaubte Geschosshöhe und die Form der Dächer, wurden im Ausschuss ausgiebig erörtert.

Gutachten bestätigen Machbarkeit

Das Gutachten zum Vogel- und Eidechsen-Schutz sagt demnach aus, dass keine Beeinträchtigungen für Wildvögel zu erwarten seien, für den Schutz der auf dem Holländer lebenden Eidechsen sei das Einsammeln und Umsetzen der Tiere in die hierfür bereits neu geschaffenen Quartiere ausreichend. Auch beim Gutachten über die Einhaltung der Grenzwerte für die Geruchsbelästigung durch die benachbarte Kläranlage und mehrere Stallanlagen in der Nähe gab Bruckbauer Entwarnung.

Unklarheiten gab es bei den Berechnungsgrundlagen für den Verbleib des Regenwassers bei starken Niederschlägen, da der Holländer auf einer Anhöhe liegt und nicht in die darunter liegende Werdersche Siedlung fließen soll. Hierbei müsse man sich auf das Gutachten verlassen, das dieses Risiko verneint, so Bruckbauer. Nach dem Votum des Ausschusses sollen nun die Stadtverordneten über die öffentliche Auslegung der Planung entscheiden.

Von Uwe Klemens