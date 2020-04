Jüterbog

Ein Pkw brannte am Dienstagabend in der Tauentzienstraße komplett aus. Das Feuer am Waldrand hatte ein Zeuge gemeldet. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. Neben Autotyp und Halter muss nun die Brandursache ermittelt werden. Eine Absuche per Hubschrauber noch am selben Abend blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den späten Abend. Hinweise bitte unter Telefon: 03371/60 00.

Anzeige

Von MAZonline