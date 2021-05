Jüterbog

Die Bundesstraße 102 am Kappan in Jüterbog verläuft wieder zweispurig. Nach langwierigen Straßenbau- und Kanalarbeiten konnte die Verkehrsampel, die den Verkehr zwischen der Eisenbahnbrücke und der Zufahrt zur Parkstraße abwechselnd einspurig regelte, am Mittwoch rechtzeitig vor Christi Himmelfahrt abgebaut werden.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier wurde der Asphalt eingebracht und es sind nur noch kleinere Arbeiten an den Nebenanlagen vorzunehmen. Die Zufahrt in den Stadtteil Jüterbog II ist aber noch nicht möglich. Trotz sichtbarer Baufortschritte ist in der Park- und in der Lindenstraße noch viel zu tun.

Von Hartmut F. Reck