Banner verdeckt alte Ruine

Kloster Zinna

In nur wenigen Stunden wurde am Mittwochvormittag die Straßenfront der alten Ruine des Gutes Kaltenhausen direkt an der B 101 in Kloster Zinna saniert. Jedenfalls sieht es auf den ersten Blick so aus. Doch es ist nur ein riesiges Banner, das eine sanierte Backsteinfront zeigt. Am unteren Rand ist eine chronologische Zeitschiene abgedruckt mit den einzelnen Entwicklungsphasen des Gutes Kaltenhausen.

Gutshaus bereits saniert

Während das Gutshaus auf der gegenüberliegenden Seite bereits von einem privaten Eigentümer vollständig saniert worden ist und bereits beim jüngsten Tag des offenen Denkmals begutachtet werden durfte, schlummert der Komplex mit den Wirtschaftsgebäuden und Landarbeiterhäusern weiter vor sich hin und verfällt zusehends.

Das Banner verdeckt jetzt zumindest die sonst sichtbarste Ruine am Straßenrand. Zugleich weist sie auf das Sanierungsobjekt dahinter hin.

Förderung allein reicht nicht

Mittlerweile gebe es seit etwa einem halben Jahr einen neuen Eigentümer, was die Hoffnung nähre, so Lukas Bamberger vom Sanierungsträger der Stadt Jüterbog, dass dort mittelfristig eine Belebung stattfinde. Gefördert werde dies zwar durch Städtebauförderungsmittel von Land, Bund und der Stadt, doch die dafür erforderlichen Summen könnten dadurch allein nicht gedeckt werden.

Bereits seit den 1990er Jahren ist viel in die Verschönerung des Ortsteils geflossen. Der nächste Schwerpunkt ist erst einmal die Sanierung des Klosters.

Von Hartmut F. Reck