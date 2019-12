Wer Hilfe braucht bei der barrierefreien Umgestaltung seiner Wohnung, kann sich jetzt auch in Jüterbog Rat holen. Die AG Barrierefreiheit hat nun eine Beratungsstelle in der Großen Straße 62 eröffnet.

Mehrere Kooperationspartner und Netzwerkmitglieder kamen am Dienstag zur Eröffnung der Beratungsstelle für Barrierefreiheit in der Großen Straße 62 in Jüterbog. Quelle: Hartmut F. Reck