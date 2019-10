Baubablauf im Waldauer Weg wurde geändert

Jüterbog

Der erste von drei Bauabschnitten bei der Sanierung des Waldauer Weges ist fast geschafft. Bis auf die Deckschicht, die erst am Bauende im Herbst kommenden Jahres komplett über alle drei Abschnitte gezogen werden soll, ist der Straßenkörper inklusive aller darunter befindlichen Leitungen fertig. Das Pflastern mit Betonsteinen und der Parkflächen mit Feldsteinpflaster sind hier derzeit im Gange und soll bis zum Frosteinbruch beendet sein.

Nebenanlagen folgen als nächster Schritt

Sind die Pflasterarbeiten beendet, ist die Stadt mit dem Wiederherstellen von Nebenanlagen und dem Aufstellen der Straßenbeleuchtung am Zuge.

Anders als ursprünglich geplant werden die Arbeiten nun nicht im Mittelstück der Straße, dem zweiten Abschnitt, sondern zunächst am entgegengesetzten Straßenende in Richtung Bochow fortgesetzt. Der Grund hierfür ist das Bemühen, die mit dem Aufreißen der Straße verbundenen Einschränkungen für die Anwohner auf ein Minimum zu beschränken.

„Da alle Medienträger ihre Leitungen im Untergrund erneuern, ist ein hoher bautechnischer Aufwand erforderlich, welcher sich bei Frost und Dauerregen bautechnisch nur schwer und mit Verzögerungen umsetzen lässt“, heißt es in einer Stellungnahme des Landkreises, der bei der Gemeinschaftsmaßnahme von Kreis, Stadt, Wasser- und Abwasserzweckverband, Energieversorger und Telekommunikationsanbieter den Hut auf hat. Denn der Waldauer Weg ist als wichtige Ausfallstraße in Richtung Bochow im Besitz des Landkreises.

Bodenarchäologen blieben ohne Funde

Eine tiefe Baugrube im Kreuzungsbereich zwischen Waldauer und Fossato-de-Vico-Weg ist derzeit zu sehen. Abgeschlossen haben in diesem Bereich ihre Arbeit bereits die Bodenarchäologen, die auf keine bedeutsamen Funde stießen. Fertig verlegt ist hier inzwischen auch der neue Regenwasserkanal als die am tiefsten verlegte Leitung. Wie weit es die Bauleute in Richtung Ortsausgang noch in diesem Jahr schaffen, hängt vom Zeitpunkt des Wintereinbruchs ab.

Sobald es die Witterung nach dem Frost zulässt, wird mit der Straßensanierung im Mittelstück begonnen, so dass der geplante Termin der Gesamtfertigstellung gehalten werden kann.

Von Uwe Klemens