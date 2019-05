Jüterbog Jüterbog - Kunstausstellung darf nun doch stattfinden Die von der Bauaufsicht untersagte Ausstellung „Zwischenraum II“ im so genannten Bürgermeisterhaus in Jüterbog kann nun doch durchgeführt werden. Ihre Eröffnung muss aber verschoben werden.

Das so genannte Bürgermeisterhaus in der Mönchenstraße in Jüterbog. Förster-Schüz