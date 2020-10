Jüterbog

Die seit langem geplante und viel diskutierte Sanierung der Lindenstraße im Stadtteil Jüterbog II wird Wirklichkeit. Am Dienstag Morgen startet die erste Etappe, der grundhafte Ausbau des unteren Teils der Parkstraße, der die Bundesstraße B 102 und die Lindenstraße miteinander verbindet. Die letzten Details zum Ablauf wurden am Donnerstagabend in einer Anliegerversammlung erläutert, zu der die Eigentümer und Mieter der vier betroffenen Grundstücke ins Kulturquartier eingeladen waren.

Die Anliegerversammlung im Kulturquartier diente zum Erläutern der Details des Bauablaufs. Quelle: Uwe Klemens

Wer ab Dienstag aus Richtung Bahnunterführung nach Jüterbog II möchte, gelangt nur zu Fuß über einen provisorischen Gehweg durch den Baustellenbereich. Fahrzeugführer müssen einen Umweg über die B 102 in Richtung Altes Lager und von dort über die Bülowstraße in Kauf nehmen. Auch die Anlieger können bis zum Ende des Straßenausbaus ihre Grundstückszufahrten nicht oder nur zeitweilig nutzen und müssen ihre Fahrzeuge außerhalb abstellen. Davon betroffen ist auch der Besucher-Verkehr im Wasser- und Abwasserzweckverband, über dessen Betriebsgelände ein Teil der neu zu verlegenden Wasser-, Abwasser, Regenwasser- und Gasleitungen geführt wird.

Kreuzung bekommt zeitweilig eine Ampel

Nur zum Teil berührt wird von dem Bauprojekt der Verkehr auf der Bundesstraße. Während der unterirdischen Verlegung des neuen Regenwasserkanals wird der Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Baustellenampel geregelt. Wann genau das sein soll, entscheidet sich mit dem Vorankommen der Bauleute. Bleibt der Winter milde, so dass nach der Winterpause zügig weitergebaut werden kann, sollen die Straße inklusive aller Medien und beidseitigen Bürgersteige sowie das neue Regen-Rückhalte- und Versickerungsbecken, das auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße entsteht, bis Anfang März fertig sein.

Da die Müllfahrzeuge während der Straßensanierung ebenfalls nicht an die Grundstücke kommen, werden die Tonnen am Morgen des Entsorgungstages von der Baufirma eingesammelt und am Nachmittag entleert zurück gebracht, wofür die Tonnen mit der Adresse beschriftet sein müssen.

Die Sanierung der eigentlichen Lindenstraße befindet sich gegenwärtig in der Planung. Ob es im März dort nahtlos weiter geht, steht derzeit noch nicht fest.

Von Uwe Klemens