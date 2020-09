Jüterbog

Das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist verbrieft und wird in den Sonntagsreden von Politikern gern proklamiert. Der Alltag von Menschen, die sich aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung nur eingeschränkt dorthin bewegen können, wo sie gerne hin würden, wird dadurch nur selten leichter. Noch schwerer wird es für diese Personengruppe in Jüterbog künftig sein. Denn der vor genau 30 Jahren gegründete Jüterboger Behindertenverband, dessen Mitglieder sich in all diesen Jahren zu Wort meldeten, um wenigstens kleine Verbesserungen zu bewirken, befindet sich derzeit in Auflösung.

Personalmangel im Vorstand zwingt zum Aus

Auch wenn sich die Mitglieder des Noch-Vorstands ein gegenseitiges Rede-Verbot über die Hintergründe ihrer Auflösung auferlegt haben, ist der Mangel an Bereitschaft zur Vorstandsarbeit als Auflösegrund ein offenes Geheimnis. Die ursprünglich für das Frühjahr geplante Jubiläumsfeier wurde aus diesem Grund bereits lange vorher abgesagt. Mehrere Termine beim Amtsgericht scheiterten, da man sich wegen der Coronakrise nicht vorab im größeren Kreis treffen konnte, um den genauen Ablauf der Auflösung festzulegen. Darüber, wie lange die wöchentliche Sprechstunde im Vereinsgebäude in der Goethestraße noch aufrecht erhalten wird, gibt es von Verbandsseite keine Angaben. Auch im dortigen Schaukasten finden sich diesbezüglich keine Hinweise.

Die Aktionen des Behindertenverbandes, auf die Nöte Behinderter aufmerksam zu machen, waren ein wichtiger Teil der Arbeit. Quelle: Josefine Sack

Zuversichtlich, dass die Probleme behinderter Menschen dennoch künftig gehört werden, zeigt sich Günter Schulze, der seit vergangenem Jahr Vorsitzender des Jüterboger Senioren- und Behindertenbeirats ist. „Frau Lindner, die als Vorstands-Mitglied des Behindertenverbandes automatisch Mitglied im Beirat ist, wird auch nach der Auflösung des Verbandes weiter bei uns mitarbeiten und die Probleme auf den Tisch legen, die Behinderte haben, so dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen können“, sagt Schulze.

Eine echte Kooperation zwischen Verband und Beirat habe es indes ohnehin schon lange nicht mehr gegeben, sagt Schulze, der als Ursache genau den Grund vermutet, der nur zur Auflösung führt: Das Fehlen von Leuten, die sich darum kümmern. „Wenn nun auch noch die Volkssolidarität aus ihren Räumen muss, weil ihnen die Stadt den Mietvertrag gekündigt hat, haben Ältere und Behinderte bald gar keine Anlaufstelle mehr für ihre Sorgen. Dass wir als Beirat dabei kein Mitspracherecht haben, macht mich fuchsteufelswild“, so der Beirats-Vorsitzende.

Ansprechpartner in der Verwaltung fehlen

„Es ist ein strukturelles Problem, denn die Mitglieder eines solchen Verbandes sind auf der einen Seite zu schwach, aus den eigenen Reihen Leute zu finden, die die damit verbundene Arbeit leisten können. Auf der anderen Seite fehlen ihnen die Ansprechpartner in den Verwaltungen, die sie dabei unterstützen“, sagt Jüterbogs Sozialausschuss-Vorsitzende Maritta Böttcher (DieLinke) und nennt als gutes Gegenbeispiel die Stadt Luckenwalde, in deren Verwaltung es für alle städtischen Vereine feste Ansprechpartner gibt. „Ich rede schon lange, dass es diese Unterstützung auch in Jüterbog geben muss, damit, um beim Behindertenverband zu bleiben, die Menschen mit ihren Sorgen nicht alleine gelassen werden. Sich um den Bau einer neuen Kaufhalle zu kümmern, kann nicht alles sein. Ich als Stadtverordnete erwarte von unserer Verwaltung, dass sie diese Unterstützung anbietet“, so Böttcher.

Das Schild am Flachbau in der Goethestraße wird bald verschwunden sein. Quelle: Uwe Klemens

„Zumindest bei der Gemeinschaftsarbeit können wir das, was mit dem Behindertenverband jetzt wegbricht, ein Stück weit auffangen, beim Lösen von Problemen jedoch nicht“, verweist Sozialarbeiterin Doreen Jape vom Nachbarschaftsheim auf das Angebot gemeinsamer Frühstücks- und Spielerunden, die auch den derzeit zirka 60 Mitgliedern des Behindertenverbandes offen stehen.

Von Uwe Klemens