„Das ist in den 16 Jahren, die ich das jetzt mache, noch nie vorgekommen“, erklärte Sylvia Herrmann von Landaktiv in dieser Woche in Blönsdorf. Sie besuchte die Grundschule „Thomas Müntzer“, um den Klassen 5a und 5b eine tolle Nachricht zu verkünden. Beide Klassen haben nämlich unter acht weiteren Gewinnern die zwei Hauptpreise des Landeswettbewerbs „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ abgeräumt, an dem sich insgesamt 75 fünfte Klassen beteiligt haben.

Komplexe Fragen: Blönsdorfer Schüler beantworten alle richtig

Bis Dezember mussten die Schüler ihre Antworten auf 20 Fragen rund um die Landwirtschaft und das Leben auf dem Lande einreichen. Und die Fragen haben es in sich, wie Ulrike Kiekeben weiß. Wie die Lehrerin für Gesellschaftswissenschaften (Gewi) berichtet, mussten sich die Schüler unter anderem damit beschäftigen, wie eine Kuh aufsteht oder wofür Leinöl verwendet wird. Auch Fragen zur Organik im Boden gab es. Offensichtlich sind die Blönsdorfer Grundschüler schon kleine Landwirtschafts-Experten – denn sie hatten alle Fragen richtig beantwortet.

Die Initiative Landaktiv möchte mit dem Wettbewerb das Interesse der Schüler an ihrer Region und das Leben auf dem Land wecken. Sie lernen dabei etwas über die Tier- und Pflanzenwelt sowie über ihre Heimat und erhalten einen Einblick in die moderne Landwirtschaft. Durch die enge Kooperation der Grundschule mit der ortsansässigen Agrar Flämingland Blönsdorf (AFB) sind die Schüler gut informiert. Auch AFB-Geschäftsführer Fabian Schlüter zeigte sich bei der Gewinnübergabe stolz, dass die Zusammenarbeit mit den Schülern Früchte trägt. Ihm sei es wichtig, dass der Niedergörsdorfer Nachwuchs den Bezug zur Landwirtschaft nicht verliert und Vorurteile abgebaut werden.

Erleichtert waren auch die beiden Klassenlehrer und Schulleiterin Kathrin Obenhaus. Die wussten schon seit Wochen Bescheid und mussten ihre Freude über den Gewinn lange geheim halten. Für eine Klasse wird es ein gemeinsames Frühstück außerhalb der Schule geben – für die andere geht es zur diesjährigen Brandenburger Landwirtschaftsmesse nach Paaren-Glien. „Das ist echt mal was richtig Schönes“, so Kathrin Obenhaus begeistert. Denn die Schulleiterin und ihr Kollegium wissen, dass die Grundschüler solche Ausflüge für den Zusammenhalt in der Klasse nach den vergangenen zwei Jahren unbedingt brauchen.

Von Isabelle Richter