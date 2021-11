Blönsdorf

„Es wirkt ein bisschen so, als hätte die Verwaltung wirklich versucht, jeden Fehler in dieser Zeichnung zu finden“, erklärte Anja Bruckbauer (SPD) unzufrieden in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Dort stand erneut die Erweiterung der Blönsdorfer Grundschule auf der Tagesordnung. Nach den eher mühsamen Diskussionen in den Fachausschüssen – teils ohne konkretes Ergebnis – brachte die SPD-Fraktion nun den Antrag ein, einen alternativen Vorschlag zum Entwurf der Verwaltung zu prüfen. Dabei spielt vor allem das bestehende Hortgebäude eine Rolle, auf dessen Sanierung man sich statt eines Abrisses bereits geeinigt hat.

SPD will keinen Neubau vor Hortgebäude

Im Entwurf der Verwaltung wird das historische Gebäude fast komplett durch einen davor gesetzten Neubau verdeckt. Aus Sicht der SPD-Fraktion gibt es da bessere Lösungen – sowohl aus optischen, als auch aus funktionalen Gründen. Um etwa auf dieselbe Raumgröße zu kommen, schlägt die Fraktion vor, den jetzigen Verbinder zwischen Schule und Hort abzureißen und dort einen größeren doppelstöckigen Bau zwischenzusetzen.

Alternativer Vorschlag für die Erweiterung der Grundschule Blönsdorf. Skizze der SPD-Fraktion. Quelle: Privat

Die Argumentation der SPD: Durch den Verbinder könnte das Hortgebäude sichtbar bleiben und die Barrierefreiheit wäre gegeben, ohne dass ein zweiter Fahrstuhl gebaut werden muss. Mehr Platz könne zudem dadurch geschaffen werden, indem die beiden Innenhöfe der Schule, wo sich der Schulgarten und das „Grüne Klassenzimmer“ befinden, teilweise zugebaut werden.

Bauamtsleiter Ron Peterson hatte als Antwort darauf eine ganze Liste an Argumenten, warum der Vorschlag der SPD-Fraktion keine bessere Lösung ist als der Vorschlag der Verwaltung. So wäre die energetische Versorgung des Hortes bei einem Abriss des jetzigen Verbinders unterbrochen und man müsse eine Übergangslösung finden. Laut Peterson eine logistische Herausforderung. Durch Bauten in den Innenhöfen würde viel Licht im Schulhaus verloren gehen. Ein weiteres Argument sei, dass die Variante durch den Abriss und mit geschätzt fast 6 Millionen Euro deutlich teurer ist. Dabei sei die Variante der Verwaltung mit 4,4 Millionen Euro und einem Eigenanteil in Höhe von 440.000 Euro bereits Herausforderung genug.

SPD kritisiert: Verwaltung stellt sich quer

Anja Bruckbauer (SPD) kritisierte daraufhin, dass ihre Fraktion lediglich eine Skizze eingereicht habe, die man nicht als fertigen Entwurf interpretieren könne. Wie die Idee baulich und von der Raumaufteilung am besten umgesetzt werden kann, sei Aufgabe des Architekten. Dieser wurde laut Bruckbauer aber gar nicht erst damit beauftragt, eine professionelle Variante daraus zu erstellen.

Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) erinnerte Bruckbauer daran, dass man zusammen ein persönliches Gespräch dazu geführt habe und sich sowohl der Architekt als auch Bauamtsleiter Ron Peterson mit der Skizze beschäftigt hätten. „Es ist nicht so, dass bei uns nichts getan wurde“, so die Bürgermeisterin. „Aber wir sehen nach wie vor die Variante der Verwaltung als die beste Lösung, um voranzukommen.“

Guido Fraustein (Bürgergemeinschaft) erklärte in der Diskussion, dass er auf die Einschätzung des Bauamtsleiters vertraue und demnach mit dem Vorschlag der Verwaltung mitgehen würde. Der Gemeindevertreter sorgte sich eher um die Finanzierung und hakte nach, wer die Mehrkosten im Falle von steigenden Baupreisen trägt. Laut Peterson wäre das die Gemeinde. Um böse Überraschungen zu vermeiden, würden die Kosten von den Planungsbüros in der Regel aber mit einem ausreichenden Puffer geplant.

Das Risiko, dass der Bau plötzlich mehrere Hunderttausend Euro teurer wird und die Gemeinde diese Kosten dann tragen muss, sei gering – aber nicht komplett auszuschließen. Dass die Gemeinde Fördermittel für die Erweiterung der Grundschule beantragt, wurde am Ende trotzdem mit nur einer Gegenstimme beschlossen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sich erst nach einer nächsten Diskussion endgültig auf eine Bauvariante geeinigt wird.

Von Isabelle Richter