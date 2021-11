Jüterbog

Die Regionalleitstelle informierte am Montagmorgen die Polizei über einen Brand einer Garage im Buchenweg in Jüterbog informiert. Als die Beamten eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Durch das Feuer wurden drei Garagen und darin gelagertes Mobiliar beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Im Rahmen erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit offenem Feuer ausgelöst wurde. Eine Selbstentzündung wird bislang ausgeschlossen. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort durch und sicherten Spuren. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise zum Tathergang oder bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline