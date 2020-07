Jüterbog

Das schmucke Mietshaus in der Jüterboger Schlossstraße 67 erlangte sechs Wochen vor dem Weihnachtsfest 2018 traurige Berühmtheit. Drei Familien verloren binnen weniger Augenblicke nicht nur Hab und Gut, sondern auch ihr Zuhause. Eine Welle der Hilfsbereitschaft trug sie durch die folgenden Wochen. Da das Haus praktisch ein Totalschaden war, wohnen alle Familien inzwischen woanders. Einzig die Hausbesitzer Olga Elies-Tchernova und Heiko Elies, deren Wohnung sich im Seitenflügel befindet und kaum betroffen war, blieben wohnen und organisierten die Instandsetzung des seit 1999 im Familienbesitz befindlichen Gebäudes, das inzwischen innen und außen im neuen Glanz erstrahlt, während die Handwerker vor dem Einzug der ersten neuen Mieter im Endspurt sind.

Die Statiker-Suche war das Schwierigste

„Das, was die Firmen hier vom ersten Augenblick an geleistet haben, kann man einfach nicht genug loben“, sagt Heiko Elies. Denn das Schicksal der Hausbewohner und ihres Vermieters hatte bewirkt, dass die Firmen in ihren bereits vollen Auftragsbüchern für die Sanierung des Gebäudes Platz fanden. „Das Schwierigste war, einen Statiker für die Dachkonstruktion zu finden“, sagt der Bauherr. Denn mit seinen Türmchen, Gauben und Absetzen ist das Dach alles andere als eine 0-8-15-Konstruktion, was sich auch vom Zuschnitt der Räume und des Treppenhauses sagen lässt.

So schmuck wie eh und je –das Wohnhaus in der Jüterboger Schlossstraße. Quelle: Uwe Klemens

Großen Wert gelegt haben Elies, Bauleiter und Versicherung, regional ansässige Firmen zu beauftragen. Selbst die Bauleute, die gegenwärtig Eichendielung verlegen, sind Mitarbeiter eines Jüterboger Unternehmens. Nur den Einbau der Brandschutzanlage samt Rauchentlüftung und feuerhemmenden Türen hat eine Berliner Spezialfirma übernommen.

Um einen Monat wegen Corona im Verzug

Auf etwa einen Monat beziffert Elies den durch die Coronakrise verursachten, zeitlichen Verlust. „Nicht hoch genug anrechnen kann man den Einsatz der polnischen Handwerker, die zehn Wochen lang sogar auf den Besuch ihrer Familien verzichteten, weil sie sonst nach der Wiedereinreise zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätten und es hier nicht vorangegangen wäre“, beschreibt Elies die Einsatzbereitschaft.

Polnische Handwerker verlegen derzeit die Eichendielung in den Wohnräumen. Quelle: Uwe Klemens

Statt, wie anfangs gedacht, Anfang August, werden die Nachmieter für die ersten beiden Wohnungen Ende August, spätestens Anfang September einziehen. Mietinteressenten zu finden fiel Elies wegen des Charmes des äußerlich alten, innen aber topmodern ausgestatteten Hauses und seiner zwar grünen, aber dennoch zentrumsnahen Lage nicht schwer.

Den durch den Brand entstandenen, komplett von der Versicherung übernommenen Gesamtschaden schätzt der Jüterboger auf eine Million Euro. Etwa 750.000 Euro davon sind die reinen Bauleistungen, der Rest summiert sich aus den Kosten für Abrissmaßnahmen und dem Ausfall der Mieteinnahmen.

Von Uwe Klemens