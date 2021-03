Jüterbog

Die Polizei ermittelt nach der Brandserie in Jüterbog nun auch wegen Brandstiftung. Das teilte das Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg jetzt auf eine Anfrage des Jüterboger Stadtverordneten und Landtagsabgeordneten Erik Stohn (SPD) mit. Dieser hatte sich Ende Februar an die Landesregierung gewandt, nachdem mehrere Tage infolge immer wieder Müllcontainer im Stadtgebiet brannten. Die Brandserie war bereits im Dezember 2020 gestartet.

In den meisten Fällen standen Müllcontainer in verschiedenen Teilen der Stadt Flammen. Die Taten ereigneten sich immer im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr. Seit Mitte Februar wurden die Abstände immer kürzer. Ende Februar musste die Feuerwehr drei Tage lang infolge ausrücken. Wie die MAZ berichtete war deshalb eine Ermittlungsgruppe gegründet worden. Die Polizei hielt sich zuletzt noch bedeckt. Bisher konnte kein Täter ermittelt werden, hieß es Anfang März. Zeugen wurden zur Aufklärung der Taten nochmals um Hinweise gebeten.

Während der Serie mussten die Kameraden der Feuerwehr auch einmal zu einem brennenden Pkw im Stadtteil Jüterbog II ausrücken. Auf Stohns Nachfrage teilt das Ministerium dazu mit: „Zum benannten Pkw-Brand am 7. Dezember 2020 wird ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gemäß § 306 StGB geführt.“ In den übrigen benannten und bislang festgestellten Taten seien Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen worden (die MAZ berichtete). Eine fortlaufende Bewertung der Sachverhalte erfolge regelmäßig in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Es werde weiter nach Zeugenhinweisen gesucht.

Polizei führt offene und verdeckte Ermittlungen durch

Zu Stohns Nachfrage, ob die Tatorte kriminaltechnisch auf die Brandursache und den möglichen Einsatz von Brandsätzen oder Pyrotechnik untersucht werden, erklärt das Ministerium: „Die Tatorte wurden und werden regelmäßig kriminaltechnisch untersucht. Eines der Untersuchungsziele ist dabei auch die Feststellung der Brandursache.“ Weiter heißt es in dem Antwortschreiben: „Neben den kriminalpolizeilichen Ermittlungen, einschließlich öffentlicher Zeugenaufrufe, führt die Polizeiinspektion auch offene und verdeckte operative Maßnahmen durch.“

Erik Stohn begrüßt die aktuellen Ermittlungen wegen Brandstiftung. Er erklärt: „Ich bin froh, dass die Polizei schnell mit der Einrichtung einer Ermittlungsgruppe und offenen sowie verdeckten operative Maßnahmen reagiert hat. Immerhin wurden auch schon Häuserfassaden beschädigt, was eine nicht unwesentliche Gefahr für Leib und Leben darstellt. Der Ermittlungsdruck hat offensichtlich schon zur Abschreckung geführt, die Serie scheint momentan beendet. Dennoch muss hier weiter ermittelt werden, denn immerhin ist es schon die zweite Brandserie nach 2018.“

Von Isabelle Richter