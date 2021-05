Jüterbog

In der Brandserie in Jüterbog dauern die Ermittlungen immer noch an. Auf MAZ-Nachfrage teilt Polizeisprecherin Ariane Attrodt mit: „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern weiterhin an und werden derzeit intensiv fortgeführt. Bislang konnte noch kein Tatverdächtiger bzw. keine Tatverdächtigen ermittelt werden.“

Seit Dezember 2020 hatten in verschiedenen Teilen der Stadt auffällig oft Mülltonnen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Neben Müllcontainern wurde auch Sperrmüll angesteckt. Wegen eines abgebrannten Autos im Dezember wird sogar wegen Brandstiftung ermittelt. Ende Februar hatte die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet und die Bevölkerung immer wieder um Hinweise gebeten. Auch am Mittwoch erklärt Ariana Attrodt: „Zeugen können sich natürlich gerne weiterhin mit der Polizei in Verbindung setzen.“

Auch nach der Gründung der Ermittlungsgruppe gab es nach mehreren Wochen Stille wieder ähnliche Fälle im April. Ob sie mit den vorherigen Taten zusammenhängen, ist unklar. Am 14. April meldete ein Anrufer der Polizei kurz vor Mitternacht, dass eine Person in der Großen Straße mit Pyrotechnik umher schieße. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass eine Mülltonne in Brand geraten war. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Eine Mülltonne brannte bei dem Vorfall vollständig aus. Eine weitere Tonne wurde durch die Hitze des Feuers teilweise beschädigt. Der entstandene Sachschaden lag bei rund 500 Euro. An selber Stelle hatten bereits im März Container gebrannt.

Zuletzt brannten Müllcontainer am 14. April kurz vor Mitternacht in der Großen Straße. An selber Stelle musste die Feuerwehr schon am 28. März und fast zur selben Zeit brennende Container löschen. Quelle: Feuerwehr Jüterbog

Auch am 19. April war die Polizei um 19.41 Uhr über einen Brand in einem Waldstück bei Jüterbog informiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter nahe des Verbindungswegs vom Bahnhof zur Straße „Am Heideland“ einen Reifen angezündet. Dieser lag dort gemeinsam mit weiterem, vermutlich illegal entsorgtem Müll. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf umstehende Bäume verhindern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der Brände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371 600-0 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen. Dieses ist in den Online-Services im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de zu finden, oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von Isabelle Richter