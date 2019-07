Um die Anregungen und Probleme der Jüterboger Bürger künftig schneller an die Verwaltung sowie in die politischen Gremien heranzutragen, wird das Bürgerbündnis ab kommenden Dienstag ein eigenes Bürgerbüro eröffnen. Es wird einmal wöchentlich sowohl vormittags als auch nachmittags für Einwohner der Stadt samt persönlichem Ansprechpartner offen stehen. Zur Eröffnung am 9. Juli sind alle interessierten Bürger eingeladen.