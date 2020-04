Neue Asphaltdecke für B 102 nach Altes Lager

Jüterbog/ Altes Lager

„Nichts geht mehr“ gilt seit Montag morgen für alle Kraftfahrer, die von Jüterbog aus auf der B 102 in Richtung Altes Lager oder in umgekehrter Richtung fahren wollen. Im Auftrag des Brandenburgischen Landesbetriebes Straßenwesen (LS) saniert die Freienhufener Baufirma Matthäi-GmbH zwischen beiden Orten, sowie im Kreuzungsbereich Bülowstraße/ B 102 das letzte Teilstück der Asphaltdecke. Bereits vor knapp zwei Jahren war vom Ortsausgang Altes Lager aus in Richtung Jüterbog das erste Teilstück der Fahrbahnoberfläche, sowie des parallel dazu verlaufenden Radweges saniert worden. Nicht zuletzt wegen der Unklarheit, ob der genannte Kreuzungsbereich so bleibt wie bisher, oder doch, wie von vielen Autofahrern ersehnt, als Kreisverkehr ausgebaut werden könnte, wurde damals nicht weitergebaut.

Nach knapp 20 Jahren zerschlissen

Wie notwendig die Decken-Erneuerung ist, kann nur derjenige beurteilen, der zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist. Knapp zwanzig Jahre nach der letzten Erneuerung der stark befahrenen Bundesstraße sind die feinen Risse und von den Wurzeln der Straßenbäume angehobenen Dellen gut zu erkennen. „Auch wenn der normale Autofahrer den Zustand der Straße noch als gut befinden mag, ist die Erneuerung nun notwendig. Denn wenn die ersten Löcher da sind, ist es meist zu spät“, sagt LS-Mitarbeiterin Cornelia Mitschka.

Die Frage des Kreisverkehrs ist mittlerweile entschieden: Im Kreuzungsbereich bleibt alles wie gehabt. Die Länge des nun in Angriff genommenen Teilstücks beträgt vor und hinter der Kreuzung jeweils nur etwa 200 Meter. Anders als vor zwei Jahren im ersten Bauabschnitt wird der Radweg in seinem derzeitigen Zustand belassen, so dass Radfahrer die Baustelle ohne Einschränkungen passieren können.

Sieben Zentimeter wird gefräst und neu asphaltiert

Bereits am gestrigen, ersten Bautag wurde die zerschlissene Deckschicht mittels einer Fräse in einer Stärke von sieben Zentimetern auf etwa der Hälfte der Gesamtfläche abgetragen. Spätestens in der kommenden Woche soll mit dem Auftragen des frischen Asphalts, der in gleicher Stärke eingebracht wird, begonnen werden, so dass die weiträumige, über Malterhausen, Kaltenborn, Niedergörsdorf, Gölsdorf, Dennewitz und Rohrbeck führende Umleitung nach den Osterferien wieder aufgehoben werden kann.

Von Uwe Klemens