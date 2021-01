Johanna Theuergarten will sich impfen lassen. Doch wie so viele hat sie kein Glück und hängt stundenlang in der Warteschleife, obwohl die Termine längst weg sind. Als sie im Radio hört, dass der neue Impfstoff nur für unter 65-Jährige ist, platzt ihr der Kragen. Sie ruft bei der MAZ an und sagt: „Schreiben Sie ruhig mit!“ Das haben wir getan.