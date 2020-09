Jüterbog

„Wenn ihr in die Turnhalle geht, dürft ihr nicht erschrecken, denn die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes tragen alle Vollschutz“, war einer der Ratschläge, die Schulleiter Sebastian Möller im Goethe-Schiller-Gymnasium am Montagvormittag seinen Schülern mit auf den Weg gab. 130 der insgesamt 435 Gymnasiasten hatten wegen des am Donnerstag bekannt gewordenen Corona-Falls in den Reihen der Lehrer am Wochenende die Aufforderung zum Corona-Test erhalten. Schüler, die noch nicht volljährig sind, mussten wegen der notwendigen Unterschrift unter der Einwilligungserklärung mit einem Erziehungsberechtigten erscheinen.

Unmut über fehlende Informationen

Deren Unmut, dass die Tests nicht bereits am Wochenende stattfanden und bis zum Wochenbeginn niemand wusste, ob man bedenkenlos zur Arbeit gehen und Geschwisterkinder in andere Schulen schicken könne, war deutlich spürbar und beim Warten auf den Test häufigstes Schulhof-Thema.

Schüler und Eltern warten diszipliniert auf dem Schulhof, bis sie beim Test an der Reihe sind. Quelle: Uwe Klemens

Den Mangel an Kommunikation, über allgemeine Corona-Verhaltensregeln hinaus für die konkrete Situation konkrete Verhaltensregeln zu benennen, räumt auch Amtsleiter Rüdiger Lehmann vom Gesundheitsamt Teltow-Fläming ein. Während der Vorbereitung des bislang größten Corona-Tests im Landkreis habe man dies einfach nicht im Blick gehabt, so Lehmann.

Bereits am Freitag war das aus 40 Lehrern bestehende Kollegium getestet worden. Am Sonntagmittag stand fest, dass alle Ergebnisse, bis auf den bereits bekannten Fall, negativ waren.

Nicht jeder Schüler ist automatisch gefährdet

Die Festlegung, welche Schüler getestet werden, haben Schulleitung und Gesundheitsamt gemeinsam getroffen. Ausschlaggebend war, wer wann und wie lange mit dem erkrankten Lehrer Kontakt hatte. Mit dem Test der Schüler bis zum Montag zu warten war notwendig, weil sich der Erreger erst drei bis fünf Tage nach der Ansteckung nachweisen lässt.

Schulleiter Sebastian Möller gibt Infos, wie der Test abläuft und wie es danach weiter geht. Quelle: Uwe Klemens

Unmittelbar nach Abnehmen der Abstriche aus Rachen und Nasenhöhle wurden die Teströhrchen ins Labor nach Cottbus geschickt. Die vollständigen Ergebnisse sollen bis Mittwochvormittag vorliegen. Sollte ein Positiv-Test darunter sein, wird der Betroffene sofort nach der Auswertung seiner Probe informiert. „Aber wir werden auf jeden Fall nach und nach alle getesteten Personen abtelefonieren und jedem einzelnen sein persönliches Testergebnis mitteilen“, so Lehmann.

Ab wann das Gymnasium wieder regulär öffnet, soll am Mittwoch, wenn alle Ergebnisse da sind, innerhalb einer Lehrer-Versammlung entschieden werden. Um den Ausfall des Unterrichts zu kompensieren, sind alle Schüler wieder in den vor den Sommerferien erprobten Modus des Online-Unterrichts zurückgekehrt und haben ein großes Pensum an selbstständig zu lösenden Hausaufgaben zu bewältigen.

Niemand wusste, was nun noch geht

„Als ich am Donnerstag um 21.30 Uhr die Corona-Nachricht bekam, war ich ziemlich geschockt, weil sich im Klassen-Chat schnell herumgesprochen hatte, welche Lehrerin betroffen ist und ich am selben Tag noch bei ihr Unterricht hatte“, beschreibt Zehntklässlerin Amelie ihre Situation. „Keiner von uns wusste, ob er sich nun noch mit jemandem treffen darf – und das, wo sich das Leben gerade wieder etwas eingependelt hatte“, so die 15-Jährige.

Das Wattestäbchen kommt nach dem Abstrich in ein Röhrchen und dann ins Labor. Quelle: Uwe Klemens

Ähnliche Hilflosigkeit signalisierten auch viele ihrer Mitschüler. Fast alle blieben zu Hause, aus Sorge, den Virus möglicherweise in sich zu tragen und die Großeltern oder Freunde damit anzustecken.

Die positiv auf Corona getestete Lehrerin ist derweil nicht der einzige neue Fall im Landkreis. Am Wochenende wurden gleich drei weitere Fälle gemeldet. Je eine Neuinfektion wurde aus Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterbog gemeldet. Ob sie mit dem Fall am Goethe-Schiller-Gymnasium zusammenhängen, ist nicht bekannt.

240 bestätigte Fälle im Landkreis

Von den insgesamt 240 Coronafällen, die bisher in Teltow-Fläming offiziell bestätigt wurden, waren am Montag nur noch fünf aktiv. Die Zahl der Genesenen ist inzwischen auf 222 gestiegen. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 13.

Die vielen Coronatests am Jüterboger Gymnasium gehen übrigens nicht in die offizielle Statistik ein. Am Montag verzeichnete das Gesundheitsamt darin genau 53 Corona-Verdachtsfälle – also deutlich weniger, als Schüler getestet wurden. Die meisten dieser Verdachtsfälle gibt es in Ludwigsfelde (23) und Luckenwalde (14).

Von Uwe Klemens und Victoria Barnack