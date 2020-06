Lichterfelde

„Von mir aus könnte es noch ein paar Monate so weitergehen“, sagt Benjamin Lust, „ich bin ein Hobby-Schrauber von ganzem Herzen“. Die Corona-Zeit hat der 16-jährige Lichterfelder dazu genutzt, seinen lang gehegten Traum vom selbst aufgebauten Auto Wirklichkeit werden zu lassen.

Schrauber-Gen vom Vater geerbt

Für das Sprichwort „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, ist der angehende Kfz-Mechatroniker ein Paradebeispiel. Die Lust am Schrauben und Technik-Tüfteln hat er ganz klar von seinem Vater Andreas geerbt. In dessen Garage sind unzählige Mopeds, Motorräder und Landmaschinen zu neuem Leben erwacht oder warten noch darauf.

„Als Siebenjähriger durfte ich schon Papas Auto in die Garage lenken. Mehr ging nicht, weil ich nicht gleichzeitig an die Pedale kam“, erinnert sich Benjamin mit einem Lachen. Zwei Jahre lenkte er dafür voller Stolz Papas Traktor über den Hof, den er samt Hänger schon als Sechstklässler souverän auch rückwärts in die Garage bugsieren konnte. „Fast“, ergänzt Papa Andreas, „ein paar Beulen gab es schon, aber die gehören einfach dazu.“

Kinderfahrrad mit Quad-Motor

Die Erweiterung seines Kinderfahrrads mit einem Quad-Motor und der Umbau seines Renn-Karts zum Geländefahrzeug waren die ersten Werkstattprojekte des Hobbyschraubers. Ganz nebenbei lernte er mit der selbst wieder flott gemachten Simson S51 aus Papas Fahrzeugfundus Moped fahren. Mit 14 baute er sich aus zusammengekauften Einzelteilen ein eigenes Moped zusammen. Eine „Schweinearbeit“, sagt er rückblickend. Vor allem den Zusammenbau des Getriebes und das Einspeichen der Räder hatte er sich deutlich einfacher vorgestellt. Aber, so weiß er heute, man wächst zusammen mit seinen Aufgaben.

Benjamin und sein froschgrüner Lada Niva auf der Hebebühne. Quelle: Uwe Klemens

Der alte froschgrüne Lada Niva aus den 1970er Jahren, den eigentlich Vater Andreas selbst mal irgendwann aufmöbeln wollte, war das nächste Fahrzeug, in das sich Benjamin irgendwann verguckte. Weder das durchgerostete Bodenblech, noch der fast schrottreife Gesamtzustand des Fahrzeugs konnte ihn abschrecken.

Hebebühne musste lange warten

Allerdings musste sich Benjamin noch bis zu den Ferien gedulden. Dass Mitte März praktisch von einem auf den nächsten Tag über Wochen der komplette Unterricht ausfiel, empfand der Noch-Zehntklässler, der in wenigen Tagen sein Abschlusszeugnis erhält, als echten Glücksfall. Die Ruhepause für die eigens angeschaffte Hebebühne war vorbei.

Bis zur ersten Probefahrt gibt es für den angehende Kfz-Fachmann deutlich sichtbar noch jede Menge zu tun. Quelle: Uwe Klemens

„Durch die Corona-Zeit hab’ ich es geschafft, den Lada fast komplett in seine Einzelteile zu zerlegen“, sagt Benjamin, der praktisch jede freie Minute entweder allein oder mit Kumpels in seiner Werkstatt verbringt, wo sie sich gegenseitig Schrauber-Kniffe beibringen. Das Ziel, mit dem eigenen, noch dazu selbst gebautem Auto durch die Landschaft zu fahren, rückt in greifbare Nähe. Vorher baucht Benjamin aber erstmal den Führerschein.

Guter Start in die Azubi-Zeit

Auch in seinem Lehrbetrieb in Fröhden, wo Benjamin nach dem Sommer eine Ausbildung als Land- und Nutzmaschinen-Mechatroniker beginnt, war man über die Vorkenntnisse des künftigen Azubis erfreut. Zwei Schülerpraktika und ein Einsatz als Ferien-Jobber waren eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen.

Von Uwe Klemens