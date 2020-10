Jüterbog

Krisen sind dazu da, um aus den gemachten Fehlern etwas zu lernen. Auf diese Formel bringen ließe sich die Erkenntnis eines Besuchs der Linken-Landtagsabgeordneten Isabelle Vandré in den Jugendklubs von Jüterbog und Altes Lager. Ziel des Besuchs der Politikerin, die kinder- und jugendpolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion ist, war das Zusammentragen der Erfahrungen, die landesweit in den Jugendeinrichtungen beim Umgang mit der Coronakrise gemacht wurden. Begleitet wurde die 31-Jährige von ihren Parteifreundinnen Maritta Böttcher und Edeltraud Liese, die sich in beiden Kommunen und im Kreistag sozialpolitisch engagieren.

Gleich von der Krise getroffen

„Als die Krise begann, waren wir die ersten, die schließen mussten und es war für uns Mitarbeiter und auch für die Kinder und Jugendlichen überaus schwer, hinterher wieder den Faden aufzunehmen und miteinander in gewohnter Weise miteinander in Kontakt zu kommen“, resümiert Jüterbogs Jugendklub-Mitarbeiterin Marika Rothkirch. Auch nach der schrittweisen Lockerung des ersten Lockdowns haben die sich ständig ändernden Bestimmungen, wer mit wem in welcher Weise wie viel Kontakt haben darf bei allen Beteiligten für große Verunsicherung gesorgt, wie Rothkirch weiter schildert. Auch das vor der Krise geknüpfte, für die Jugendarbeit so wichtige Netz aus Vertrauen, musste nach der Wiederöffnung des Klubs an vielen Stellen neu geknüpft werden.

Die Angebote sind begrenzt

Bei nur zwei festangestellten Mitarbeitern und einem in die Jahre gekommenen Gebäude ist die Zahl der Angebote, um das Defizit wieder auszugleichen, auch nicht weiter ausbaubar.

Isolierung sollte vermieden werden

Rothkirchs Schilderungen sind für Vandré nicht neu, sondern decken sich mit denen anderer Einrichtungen im Land. „Angesichts der gerade wieder bedenklich ansteigenden Corona-Zahlen und der Möglichkeit eines zweiten Lockdowns ist es wichtig, dass allen klar ist, dass die Kinder- und Jugendarbeit zu den systemrelevanten Bereichen gehören muss“, lautet Vandrés Forderung. Kinder und Jugendliche komplett zu isolieren, noch dazu in einer Situation, in der besonders viel statt weniger Aufmerksamkeit wichtig sei, dürfe sich nicht wiederholen.

Möglichkeiten gäbe es viele, zum Beispiel die vorhandene Jugendräume im Schichtbetrieb zu nutzen oder eine Art Selbsthilfe-System zwischen einzelnen Haushalten zu schaffen, so dass niemand allein gelassen bleibt.

Von Uwe Klemens