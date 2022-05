Teltow-Fläming

Auch am Wochenende setzt sich der Trend der sinkenden Corona-Inzidenz fort. Am Sonntag sinkt der Wert in Teltow-Fläming auf 458,7, nachdem er Mitte der vergangenen Woche wieder auf über 700 gestiegen war. Er liegt damit unter dem brandenburgweiten Durchschnitt von 537,3. Mehr als 52.600 Menschen im Landkreis haben sich seit dem Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Die Anzahl der durch eine Infektion verstorbenen liegt mittlerweile bei 323.

Wegen der sinkenden Impf-Nachfrage ist nach der Impfstelle im Ludwigsfelder Krankenhaus auch das Impfzentrum in der Fläminghalle Luckenwalde am vergangenen Donnerstag geschlossen worden. Der Abbau begann unmittelbar danach – ab Montag wird eine Intensivreinigung folgen.

Über 75 Prozent nutzten die Impfstellen für die Drittimpfung

In den Impfstellen des Landkreises wurden insgesamt 22.717 Immunisierungen verabreicht. Davon waren 8,64 Prozent Erstimpfungen, 11,7 Prozent Zweitimpfungen und 76,13 Prozent Drittimpfungen. Die Viertimpfung haben 3,53 Prozent bekommen. Außerdem wurden rund 30 Impfberatungen durchgeführt. Eine kreisscharfe Auswertung des Impfstatus der Bevölkerung liegt dem Landkreis Teltow-Fläming nicht vor.

Der Kreis empfiehlt impfwilligen Personen, sich ab sofort an ihre Hausarztpraxis wenden. Zudem bieten einige Facharztpraxen Impfungen an. Zur Fortführung des kommunalen Impfens gibt es bereits Pläne vom Land. Dazu erklärt Krisenstabsleiter Ive Marschall: „Das Land Brandenburg hat den Landkreisen und kreisfreien Städten die Zusendung eines Mustervertrages angekündigt, aus dem sich ein Vorschlag zur Weiterführung eines kommunalen Impfangebotes ergeben wird.“ Mündlich sei dazu bereits mitgeteilt worden, dass auf diesem Weg durchschnittlich 500 Impfungen in der Woche abgedeckt werden sollen. Zum Winter soll das Kontingent erhöht werden.

„Ab November soll das Angebot auf 1.000 Impfungen in der Woche gesteigert werden. Eine abschließende Beurteilung und Entscheidung wird uns allerdings erst nach Kenntnisnahme der vertraglichen Regelungen möglich sein“, so Ive Marschall. Zudem ergänzt der Krisenstabsleiter: „Die Fortführung des Impfzentrums in der Fläminghalle ist gegenwärtig nicht vorgesehen.“

Von Isabelle Richter