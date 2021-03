Jüterbog

In Jüterbog eröffnet bereits am morgigen Samstag das erste DRK-Zentrum für kostenlose Schnelltests für alle Bürger. Das berichtet DRK-Sprecherin Katrin Tschirner der MAZ am Freitagvormittag.

„Unser Kreisverband ist mit der Durchführung von kostenlosen Bürgertestungen auf eine Infektion mit Covid-19 beauftragt worden“, erklärt Tschirner. „Wir sind nun dabei, mehrere Teststellen, verteilt im ganzen Landkreis einzurichten und abge der kommenden Woche an den Start zu bringen.“

Weitere Infos wohl noch am Freitag

Informationen darüber, wann und wo in Teltow-Fläming weitere Zentren eröffnen, könnten noch im Laufe des Freitags folgen, spätestens aber Anfang der neuen Woche. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allen Bürgern einen kostenlosen Schnelltest pro Woche versprochen. In Teltow-Fläming stellte das die Kreisverwaltung zunächst vor große organisatorische Probleme (die MAZ berichtet).

Das DRK schult seit Wochen andere Helfer im Umgang mit PCR-Tests. Quelle: Victoria Barnack

Die Teststelle in Jüterbog wird sich in der Goethestraße 15 befinden. Dort hat der DRK-Ortsverband seinen Sitz. Der Betrieb startet am Samstag um 10 Uhr und läuft zunächst fünf Stunden lang. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, berichtet die Sprecherin. „Ein Wartebereich befindet sich außerhalb der Teststelle“, erklärt sie. „Das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der AHA-Regeln sind im Gebäude Pflicht. Die Covid-19 Antigen-Schnelltests erfolgen für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei.“

Der Kreisverband des DRK hat bereits viele Erfahrungen mit Coronatests. In den vergangenen Wochen haben ehrenamtliche Mitarbeiter andere Unternehmen sowie beispielsweise Erzieherinnen und Pflegekräfte in PCR-Testungen geschult. Gleichzeitig betreibt das DRK in Luckenwalde eine eigene, interne Teststelle für die eigenen Mitarbeiter. Nun soll der Kreisverband auch die kostenlosen Schnelltest-Zentren in Teltow-Fläming aufbauen.

Von Victoria Barnack