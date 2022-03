Noch ist guter Rat teuer: Beispielsweise fehlt es an Personal, um die Freibäder in Dahme und Wahlsdorf öffnen zu können. Es gibt auch Sanierungsbedarf. Der kürzlich gegründete Schwimmbadausschuss sucht nach Lösungen. Ein Vorschlag ist, die Bäder in Vereinshände zu übergeben.