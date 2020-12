Dahmeland-Fläming

Vieles ist anders in diesem Jahr. So auch die traditionellen Weihnachtsgottesdienste, die vielerorts ausfallen müssen, etwa in Ludwigsfelde. Coronabedingt finden Heilig Abend und an den Weihnachtsfesttagen bis zum 27. Dezember keine Gottesdienste in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Michael Ludwigsfelde statt. Zu diesem Entschluss ist der Gemeindekirchenrat auf einer digitalen Sondersitzung nach sorgfältiger Abwägung gekommen, wie es in einer Presseinfo heißt.

Die Evangelische Kirchgemeinde Königs Wusterhausen lädt hingegen zu besonderen Gottesdiensten ein. Dabei sei die Sicherheit der Besucher wichtig. Das heißt unter anderem, dass bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl auf einen anderen Gottesdienst verwiesen werden muss. In Königs Wusterhausen gibt es am 24. Dezember um 14.30, 16 und 17.30 Uhr Open Air-Gottesdienste. Die Christnächte 21 Uhr und 22.30 Uhr wurden aber abgesagt. In Zeesen wird der Heiligabendgottesdienst um 15 Uhr gefeiert, in Deutsch Wusterhausen um 16 Uhr in der Reithalle und in Schenkendorf um 17.30 Uhr. Bei dem Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag um 10.30 Uhr in der Kreuzkirche gelten strenge Hygieneregeln. Unter dem Motto „Ich steh an deiner Grippen hier“ wird es ab 24. Dezemner auch einen Online-Weihnachtsgottesdienst geben. Dieser etwas anderen Gottesdienst bringt die Weihnachtsgeschichte direkt nach Hause, nicht nur in Wort, sondern auch in Bild. Pfarrer Ingo Arndt hatte die Idee dazu. Jakob und Lukas Kalz setzten sie in unzähligen Drehs um. Tiere der Weihnachtskrippe, wie Ochse, Esel und Schafe haben ihren Auftritt, auch der Posaunenchor kommt zu Gehör. Ingo Arndt erzählt nicht nur die Weihnachtsgeschichte, er spricht darüber, was sie heute für uns bedeutet. Zu finden ist er bei YouTube auf dem Kanal der Evangelischen Kirchgemeinde Königs Wusterhausen oder auf der Internetseite unter www.kreuzkirche-kw.com.

In der Lukas-Kirchgemeinde sind die Gottesdienste am 25. und 26. 12 abgesagt. Hier besteht die Möglichkeit Heiligabend die „Offene Kirche“ zu besuchen. In Niederlehme und Zernsdorf von 14 bis 17 Uhr und in Senzig von 15 bis 18 Uhr. Auch in der Evangelischen Kirchgemeinde Friedersdorf-Kablow sind die gottesdienstlichen Angebote sehr eingeschränkt. Am 24. Dezember von 14 bis 17 Uhr lädt die „Offene Kirche“ in Kablow und von 15 bis 18 Uhr in Friedersdorf für einen kurzen Besuch ein. Die Kirchen sind weihnachtlich geschmückt und für die Christvesper für zuhause gibt es ein Andachtsheft zum Mitnehmen. Eine Online-Weihnachtsandacht aus dem Kirchenkreis und ein Krippenspiel der Christenlehrekinder ist unter www.kirche-oderland-spree.de abrufbar. Am 1. Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr wird in der Friedersdorfer Kirche ein kurzer Festgottesdienst gefeiert, danach gibt es die „Offene Kirche“. Auch am 2. Weihnachtsfeiertag jeweils von 10 bis 16 Uhr laden die „Offenen Kirchen“ in Friedersdorf und Kablow zu einem Besuch ein.

Leider können keine Gottesdienste zu Heiligabend und an allen Feiertagen in den Kirchen in Kloster Zinna stattfinden. Auch die musikalische Mitternachtsmette um 23 Uhr in der Klosterkirche ist abgesagt. Die Kirchen in Grüna und in Neuhof sind von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und die Kirche in Werder von 16 Uhr bis 17 Uhr. Von 15 Uhr bis 18 Uhr lohnt sich ein Besuch in der Kirche Kloster Zinna.

Digitale Weihnachtsgottesdienste sind hier abrufbar auf dem YouTube-Kanal „Kirchengemeinde Jüterbog“ oder aber im Weihnachtsprogramm des Kirchenradios unter der Frequenz UKW 90,6. Auch der Gottesdienst am 25. Dezember in Jüterbog um 7 Uhr entfällt.

Von Gerlinde Irmscher und Maria Kolb