Kloster Zinna

Auf den ersten Blick erschien am Samstag alles wie immer: Schon vor dem Mittag war der Handwerkermarkt am Webhaus in Kloster Zinna gut besucht. Der Renner war das frisch gebackene Brot. Circa 100 Laibe haben die Ehrenamtlichen vom Förderverein Kloster Zinna in den Backofen roh hinein und braun wieder heraus gezogen. Rund um das Webhaus hatten sich Handwerker aller Couleur eingerichtet – Holz, Textil, Honig und Wein aus regionaler und traditioneller Herstellung.

Kunsthandwerk, Textil, Holz, Honig und Wein: Beim Handwerkermarkt in Kloster Zinna präsentiert sich ein bunter Mix. Quelle: Victoria Barnack

Doch der Vereinsvorsitzende vom Förderverein, Andreas Baade, spricht auch über eine gewisse Anspannung vor Ort. Dass es in Kloster Zinna derzeit keinen Ortsbeirat gibt und auch noch nicht feststeht, wer neuer Bürgermeister im Jüterboger Rathaus wird, das alles sorgt für Ungewissheit.

„Als Förderverein versuchen wir jetzt erst einmal bis zum Jahresende alles beisammen zu halten im Ort“, sagt Baade. In der aktuellen „Zeit des Umbruchs“ wollen die 34 aktiven Mitglieder das Miteinander in Kloster Zinna stärken.

Neue, junge Unterstützung beim Handwerkermarkt

Zwei Wahlen in vier Monaten, der plötzliche Tod vom frisch gewählten Hanno Schneider und nun gleich fünf neue Kandidaten: Da kamen die Vorbereitungen und Werbung für den inzwischen elften Handwerkermarkt am Webhaus ein bisschen zu kurz. „Zum Glück haben wir neue Unterstützer“, sagt Baade.

Für den verstorbenen Schneider, der sich seit mehreren Jahren um die frischen Haxen aus dem Backofen gekümmert hatte, ist ein Gastronom aus dem Ort eingesprungen.

Der Alte Fritz schaut zu: Die Holzstelen gehören inzwischen fest zum Handwerkermarkt. Quelle: Victoria Barnack

„Auch die Jugend hat in diesem Jahr fleißig mit angepackt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Sie half zum Beispiel dabei, die Zelte am Webhaus aufzubauen, unter denen die Handwerker am Samstag ihre Produkte präsentierten. „Auch unser Heizer am Backofen ist nicht mehr allein“, berichtet Andreas Baade.

Veranstaltungsplan soll auf den Prüfstand

Der Förderverein will insgesamt aber mehr als nur gewährleisten, dass die alten Veranstaltungen weiterhin stattfinden. Baade berichtet, dass er in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem künftigen, neuen Ortsbeirat den Zeitplan aller Termine in Kloster Zinna überarbeiten möchte.

„Die meisten Veranstaltungen finden jetzt in der zweiten Jahreshälfte statt“, sagt er. In dieser engen zeitlichen Abfolge immer genug freiwillige Helfer zu finden, sei schwierig. „Dieses Problem würden wir gern lösen und den Plan mit mehr Veranstaltungen im ersten Halbjahr ein wenig entzerren.“

Von Victoria Barnack