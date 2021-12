Jüterbog

Ein gelungenes Jüterbog-Debut und riesige Überraschung zugleich war der Besuch des Weihnachtsmannes Jörg auf dem Jüterboger Marktplatz. Zum ersten Mal in seiner langjährigen Karriere als Weihnachtsmann war am späten Dienstagnachmittag Jörg Pradel, der eigentlich aus Treuenbrietzen stammt und dort seit langem alle Jahre wieder als Weihnachtsmann unterwegs ist, einem Hilferuf aus Jüterbog gefolgt um auch hier den Kindern das Warten auf die Bescherung zu versüßen. Den Hilferuf ausgesandt hatte Nicole Hille, die zwar ebenfalls in Treuenbrietzen wohnt und sogar zu den Nachbarinnen des Weihnachtsmannes gehört, aber als Kellnerin im Jüterboger Café „Die Förste“ arbeitet.

Wenigstens eine kleine Freude bereiten

„Da es in diesem Jahr wegen Corona in der Stadt keinen einzigen Weihnachtsmarkt gibt, haben wir uns im Kollegenkreis darüber Gedanken gemacht, wie wir den Kindern trotzdem wenigstens einen kleine Freude bereiten können“, erzählt die 32-Jährige. Ihr Vorschlag, ihren Nachbarn zu bitten, ausnahmsweise auch mal in fremden Gefilden als Weihnachtsmann unterwegs zu sein, kam im „Förste“-Team gut an. Die Süßigkeiten für den Gabensack, hat Nicole Hille aus der eigenen Tasche bezahlt und ausdrücklich abgelehnt, dass sich ihre Kolleginnen daran beteiligen.

Die Überraschung verschlug „Förste-Chefin Janine Dienemann (re.), hier mit ihrem Team, tatsächlich die Sprache. Quelle: Uwe Klemens

Kaum dass sich Weihnachtsmann Jörg bimmelnd vor dem Rathaus aufgebaut hatte, war er auch schon von Scharen von Kindern und Eltern umringt. Auf die Beobachtungsgabe eines besonders pfiffigen Steppkes, der das Fehlen von Rentieren und Schlitten bemängelte, reagierte der Weißbart routiniert. „Rudolph macht immer was er will, heute hat er sich und den Schlitten zum Motorschlitten verzaubert“, griff der Weihnachtsmann zur Notlüge und zeigte auf sein mit kleinen Lichterketten geschmücktes Auto.

Schnappschuss mit Sprößling und Weihnachtsmann

Mit seinem Gastspiel dürfte der Treuenbrietzener an diesem Tag die meistfotografierteste Person geworden sein. Denn die Eltern nutzten die Chance und zückten ihre Handys, um für Oma und Opa oder fürs Familienalbum eine Bild vom eigenen Sprößling samt Weihnachtsmann zu schießen.

Auch der zweite Auftrag, den Jörg Pradel für Jüterbog bekommen hatte, war eine Überraschung. „Unsere Chefin Janine Dienemann ist immer für uns da und wir sind ihr für die tolle Atmosphäre in der „Förste“ so dankbar, erläutert Nicole Hille, warum man im Kollegenkreis für die Chefin zusammengelegt und vier Karten für ein Roland-Kaiser-Konzert im nächsten Sommer besorgt hatte.

„Überraschung gelungen“, lautete das Urteil aller, nachdem die sonst nur selten so sprachlos zu sehende „Förste“-Chefin das Geschenk ausgepackt hatte. Ob sie den Weihnachtsmann zum Konzert mitnimmt, behielt sie für sich.

Von Uwe Klemens