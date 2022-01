Jüterbog

Es ist Freitagabend in Jüterbog II. Hell erleuchtet sind die bunt dekorierten Fenster des großen Eckhauses in der Brückenstraße 3. Im Inneren sieht man zwei Tische, an denen Frauen und Kinder konzentriert ihrer kreativen Arbeit nachgehen.

Eigentlich ist alles so wie jeden Freitag. Doch dieser Tag ist ein besonderer, denn vor genau drei Jahren ist der „Kreativabend in Jüterbog II“, so die genaue Bezeichnung der Veranstaltung, aus der Taufe gehoben worden.

Einige der Arbeiten, die beim jüngsten Kreativabend mit Ton entstanden sind. Quelle: Privat

Ursprungsidee kam aus Jüterbog

„Angefangen hat es alles mit meinen zwei Freundinnen“, erzählt Initiatorin Sabrina Dimde. „Wir haben uns einmal pro Woche getroffen, um gemeinsam kreativ zu sein. Meistens haben wir genäht“. Doch bald wurde es in den privaten Räumen zu eng. „Zudem“, so fügt die 34-Jährige hinzu, „wollte ich auch andere Handarbeitswillige in den Kreis mit aufnehmen.“

Über die lokalen Medien startete sie einen Aufruf nach Gleichgesinnten, die sich jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr zum gemeinsamen Werkeln und Basteln treffen wollten. „Außerdem mussten passende Räumlichkeiten gefunden werden. Es gab einige Angebote, die ich mir angeschaut habe“, berichtet sie. Der Stadtteiltreff Jüterbog II schien ihr am besten dafür geeignet.

Weitere Arbeiten, die beim jüngsten Kreativabend mit Ton entstanden sind. Quelle: Privat

Jüterbogerin stellt Konzept vor

Zum Eröffnungsabend am 14. Januar 2019 kamen zahlreiche Interessenten, denen Sabrina Dimde ihr Konzept vorstellte. „Im Kreativtreff kann jeder sein eigenes Projekt starten, egal ob es sich um Handarbeit wie Stricken oder Häkeln, Nähen, Basteln oder Malen handelt. Das Material haben wir vor Ort, man kann natürlich auch eigenes mitbringen“, erklärt die Jüterbogerin. Eine professionelle Anleitung oder Vorgaben, was man zu tun hat, gibt es nicht. Die Teilnehmer unterstützen sich gegenseitig und geben sich Tipps, wie es noch besser geht.

Christin Hensel (r.) ist seit der ersten Stunde mit dabei. Diesmal ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter (l.) zum Kreativabend gekommen. Quelle: Iris Krüger

Teilnahme am Kreativabend in Jüterbog II ist kostenfrei

Die Teilnahme an den Kreativabenden war von Anfang an kostenfrei. „Jeder ist willkommen, egal wer es ist. Wir haben keine Altersbeschränkung“, sagt Dimde. Auch das Geschlecht spielt keine Rolle. Allerdings, so gesteht sie, seien es vorwiegend Mädchen und Frauen, die diese Gelegenheit nutzen. „Wir würden uns über mehr Jungs und auch über Männer freuen, die den Weg zum Stadtteiltreff finden“.

Dass man aus Jüterbog kommen muss, ist dabei absolut keine Voraussetzung. „Wir haben auch Einwohner aus Kloster Zinna, Neuhof, Körbitz, Neuheim und Luckenwalde zu Gast“, erklärt sie. Die Materialien, die genutzt werden, stammen vor allem aus Fördergeldern und von Sponsoren. „Wer möchte, kann etwas in unsere ‚Kaffeekasse‘ einwerfen“. So können auch die beliebten Themenabende finanziert werden, die immer zu den Jahrestagen stattfinden.

Auch diese Arbeiten wurden in Jüterbog II gefertigt. Quelle: Privat

Töpfern war der Wunsch

So sollte es auch am jüngsten Freitag sein. „Ich habe zuvor gefragt, was die Teilnehmer am liebsten machen würden. Sie äußerten den Wunsch, zu Töpfern“, erzählt Dimde. Also wurde luftgetrockneter Ton besorgt, mit dem sich alle an diesem Themenabend beschäftigten. So sind viele tolle Dinge entstanden, die am Ende des Abends bestaunt werden konnten.

Luckenwalderin ist von Anfang an dabei

Eine der aktivsten Teilnehmerinnen des Kreativabends ist Christin Hensel. „Ich war schon am Eröffnungsabend vor drei Jahren dabei“, erzählt sie. Das Angebot, so fügt sie hinzu, habe sie auf Facebook entdeckt. Seit dem versuche sie, jede Woche dabei zu sein, obwohl sie aus Luckenwalde kommt. „Ein derartiges Angebot gibt es bei uns in der Stadt nicht“, meint die 31-Jährige. Daher genieße sie die Möglichkeit, einmal wöchentlich dem Alltag zu entfliehen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen zu dürfen. Zudem schätze sie die Gesellschaft und den Austausch von Gleichgesinnten.

„Obwohl es einige Teilnehmer von außerhalb gibt, kennen viele Jüterboger den Kreativabend immer noch nicht“, sagt Sabrina Dimde. Ich wünsche mir, dass wir noch sichtbarer werden und weiterhin beständig wachsen!“ Auf den Social Media Kanälen ist sie bereits aktiv.

Von Iris Krüger