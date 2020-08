Jüterbog

Ganz Jüterbog wird derzeit vom Buchsbaumzünsler heimgesucht. Der Schädling befällt Buchsbaumsträucher und -hecken und frisst diese kahl, sodass nur noch ein braunes Gerippe des einstmals in tiefem Grün strahlenden Busches übrig bleibt. Das können derzeit leider viele Jüterboger in ihren Gärten und Vorgärten beobachten.

Schädling auf dem Südfriedhof unterwegs

Zu denen gehört auch Heinz Krüger aus dem Bochower Weg in Jüterbog. Er hat nach eigenen Angaben zwar selber keinen Buchsbaum bei sich im Garten, aber: „Mein Nachbar links von mir und mein Nachbar rechts von meinem Grundstück – beide sind betroffen. Deren Buchsbaumgewächse sind alle schon ganz braun.“ Die MAZ trifft den Rentner auf dem Südfriedhof, weil Leser mitteilten, dass diese städtische Anlage ganz besonders betroffen ist.

Und tatsächlich sind die von dem Schädling in kürzester Zeit angerichteten Schäden nicht zu übersehen. Entweder stehen plötzlich braune Buchbaumbüsche zwischen grünen Koniferen und Scheinzypressen oder anderen typischen Friedhofsgehölzen, oder ganze Hecken als Einfriedungen von Doppelgräbern wirken auf einmal wie vertrocknet.

Darauf angesprochen, meint der Friedhofsgärtner: „Das hat nichts mit Vertrocknen zu tun. Das liegt nicht daran, dass die Hecken nicht gegossen wurden. Im Gegenteil: Das sind eigentlich alles sehr gepflegte Gräber.“ Und in der Tat: Ausgerechnet die am stärksten betroffenen Gräber scheinen die ansonsten am gepflegtesten zu sein. Unvorstellbar, dass hier nicht gewässert wurde, zumal andere Blumen trotz der Hitze wunderbar blühen. Und die Hecken sind wie mit einem Lineal gezogen, aber von ihnen ist nicht viel mehr als ein braunes Gerippe mit feinen spinnwebenähnlichen Gespinsten übrig geblieben.

Nur an manchen Stellen ist noch etwas Grün übrig. „Da müssen doch noch ein paar von den Biestern sein“, meint Heinz Krüger, stellt sein Fahrrad ab und greift in die Hecke einer Grabstätte. Und tatsächlich: Zwischen den kleinen noch grünen Blättern aus dem Buschinnern fingert er zwei Raupen heraus. Sie sind etwa vier Zentimeter lang, ihre grüne Farbe haben sie wahrscheinlich von den Blättern übernommen, die sie auffressen, sowie weiße und schwarze Streifen und schwarze Flecken.

Zünsler vermehren sich rasant

Von den öffentlichen Gewächsen auf dem Friedhof sind offensichtlich schon zwei Hecken weggenommen worden. Aber auch an der Nordseite neben dem Hintereingang des Südfriedhofs ist eine Reihe von Nachpflanzungen ebenso in Mitleidenschaft gezogen worden und muss wohl entfernt werden. Das alles sei in rasanter Geschwindigkeit geschehen, konnte Heinz Krüger beobachten, der regelmäßig zum Friedhof fährt.

Und das Problem dabei sei, dass wenn man den Befall mit dem Buchsbaumzünsler nicht rechtzeitig erkannt hat, es kaum noch eine Chance für die Buchsbaumgewächse gibt. Nur leider sind die Schädlinge schwer aufzuspüren.

Wer aber an einem Buchsbaum die Raupen des Buchsbaumzünslers entdeckt, sollte diese umgehend absammeln und entsorgen, heißt es in der Fachliteratur, weil sich der Schädling sehr rasch vermehrt und dann zu einer regelrechten Plage wird. Immerhin gibt es zwei bis drei Generationen des Buchsbaumzünslers im Jahr.

Der Zünsler legt seine Eier vorzugsweise in den Blättern des Buchsbaumes ab, weshalb er auch so genannt wird. Die Blätter dienen den jungen Raupen als Nahrung. Zunächst fressen die Schmetterlingslarven nur die oberste Schicht eines Blattes ab, wodurch am Anfang nur helle Stellen entstehen. Später wird dann der Rest des Blattes vertilgt, sodass am Ende nur noch Gerippe übrig sind. Selbst vor der grünen Rinde des Buchsbaums schrecken die Vielfraße nicht zurück.

„Das ist einfach furchtbar“, sagt Heinz Krüger, „alles ist hin. Das sieht nicht so aus, als ob da noch mal was nachwächst.“

