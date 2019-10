Feldweg wird zur geschotterten Problemzone

Jüterbog

Der Feldweg Am Eichengrabenweg, der von der Tränke am Blanken Teich in Richtung Ziegeleiteich führt, ist zur Problemzone geworden. Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Bundesstraße wurde der dort abgefräste Straßenbelag auf den Eichgrabenweg abgefahren, um den Weg für schwere Landwirtschaftsfahrzeuge befahrbar zu machen.

Übrige Nutzer ärgern sich

Seitdem ärgern sich Spaziergänger und Radfahrer darüber, dass zwar die Pfützen verschwunden sind, es sich auf dem jetzigen Schotterweg aber nicht mehr gut läuft oder radelt. Hundebesitzer, die den Feldweg als Auslaufstrecke für ihre Vierbeiner nutzten, befürchten, dass sich die Hunde am Schotter die Pfoten verletzen.

„Der Weg war über Jahre sehr schlecht, aber den Weg zu schottern, ist fußtötend“, sagt Wanderleiterin Brita Hannemann, die den Eichgrabenweg hin und wieder als Wanderstrecke nutzt. „Je fester der Weg, desto mehr werden die Fußgelenke beansprucht“, beschreibt die aus Oehna stammende Wandersfrau, warum die Sandvariante nicht die schlechteste war. Zudem bestehe ihrer Meinung nach die Gefahr des Umknickens auf dem groben Material.

Bürgermeister sieht kein Problem

Die Aufregung um den jetzigen Zustand nicht verstehen kann Bürgermeister Arne Raue (WsJ). „Ich fahre diesen Weg fast jeden Tag persönlich und verstehe die Anfrage daher nicht“, antwortet Raue auf Nachfrage der MAZ. Diesbezügliche Beschwerden von anderen seien ihm nicht bekannt.

Den zweiten Aspekt der Nachfrage, der weit schwerer als das Problem der Spaziergänger wiegt, lässt das Stadtoberhaupt unbeantwortet. Denn das betroffene Gebiet ist Grundwasser-Schutzzone der Kategorie IIIa, in der strenge Auflagen gelten. Weder die Einbringung von Abfallstoffen noch die Verwendung schadstoffbelasteter Materialien zur Wegebefestigung sind hier gestattet.

Wasserbehörde setzt Verfahren in Gang

Der Grund ist einleuchtend: Im Laufe der Zeit werden die Schadstoffe ausgewaschen und gelangen durch das Erdreich bis zum Grundwasser. Jahre oder Jahrzehnte später gelangen die Stoffe möglicherweise über diesen Weg ins Jüterboger Trinkwasser. Um Risiken dieser Art möglichst früh zu erkennen, hat der Wasser- und Abwasserzweckverband bereits vor einigen Jahren eine so genannte Vorfeld-Meßstelle errichtet, die sich unmittelbar neben dem Eichgrabenweg befindet.

Eine Anfrage bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises ergab, dass wegen des Vorgangs bereits ein ordnungsrechtliches Verfahren laufe. Angaben zur Schadstoffbelastung und zum Verursacher machte die Behörde wegen der noch laufenden Untersuchungen keine.

Ebenfalls nicht äußern zu diesem Problem will sich die Jüterboger Agrargenossenschaft ( JAG), die der eigentliche Nutznießer des Wegeausbaus ist. Nach der Einzäunung der „Grünen Gurke“, einer vermüllten, ehemaligen LPG-Fläche am Bahnhof, fehlt der JAG die Zufahrt zu ihren Anbauflächen. Um dorthin zu gelangen, wird nun die neue Schotterpiste genutzt.

