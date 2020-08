Niedergörsdorf

Ab 2021 soll der Rufbus endlich in allen Dörfern der Gemeinde Niedergörsdorf Halt machen. Das soll der Kreistag in ein paar Wochen beschließen. Bisher gibt es das flexible Linientaxi der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) nur in sieben der insgesamt 22 Ortsteile. Nun soll das Angebot ausgeweitet und der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum damit gestärkt werden.

Bürgermeisterin: „Für Mobilität enorm wichtig“

Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (parteilos) hatte den Bedarf im Nahverkehrsbeirat des Landkreises angemeldet. „Für die Mobilität in unserer Gemeinde ist das Rufbus-Angebot enorm wichtig“, sagt sie. Das sah der Beirat offenbar ähnlich. Der Landkreis hat den Rufbus, den es in anderen ländlichen Gemeinden in Teltow-Fläming schon seit mehreren Jahren gibt, deshalb mittlerweile in den sogenannten Grundbedarf aufgenommen. Damit entfällt der Zuschuss, den die Gemeinden in der Vergangenheit zum Rufbus leisten mussten. Weil das Linientaxi jetzt quasi zur Mindestanforderung im ÖPNV gehört, muss der zuständige Landkreis das Angebot ausfinanzieren.

Der Rufbus kommt nicht wie ein normaler Bus daher sondern ist eher ein Linientaxi. Quelle: Uwe Klemens

Rund 120.000 Euro lässt sich der Kreis den erweiterten Rufbus in Niedergörsdorf im nächsten Jahr kosten. Der VTF hat dafür das Jüterboger Transportunternehmen Dietze beauftragt. Das fährt bereits den Rufbus im Niederen Fläming und Jüterbog. Kommt Niedergörsdorf hinzu, steht das Unternehmen unter der Woche statt mit zwei künftig mit drei Fahrzeugen als Linientaxi zeitgleich bereit.

In Oehna, Dennewitz, Zellendorf, Langenlipsdorf, Bochow, Rohrbeck und Altes Lager kann man den Rufbus schon jetzt buchen. Er gehört dort zum Linientaxi, das Jüterbog mit dem Niederen Fläming verbindet. Wenn der Kreistag zustimmt, werden 2021 auch die restlichen 15 Ortsteile der Gemeinde hinzukommen.

„ Rufbus bietet viele Möglichkeiten“

„Für unsere Einwohner gibt es zwischen den Schulbussen momentan leider keine flexiblen Buszeiten“, sagt Bürgermeisterin Boßsdorf. „Es geht in unserer Gemeinde beispielsweise darum, dass ältere Menschen zum Einkaufen oder zum Arzt in die Stadt kommen oder dass Schüler an den Wochenenden ihre Freunde besuchen können und in den Ferien zu ihren Sportvereinen kommen. Aus meiner Sicht gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die uns der Rufbus bietet.“

So funktioniert der Rufbus Den Rufbus gibt es bereits in mehreren Gemeinden: Die Linie NU verbindet Nuthe-Urstromtal mit Luckenwalde. Die Linie NF verbindet den Niederen Fläming mit Jüterbog. In einigen Ortsteilen von Trebbin fährt der Rufbus als Kranich-Express. Seit Mai ist der Rufbus auch in den östlichen Dörfern von Baruth unterwegs. Bis zu 60 Minuten vor Fahrtbeginn können Kunden den Rufbus buchen. Montags bis freitagsfährt der Rufbus immer zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist der Rufbus zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr unterwegs. Pro Fahrt gilt der normale VBB-Tarif plus eines Komfortzuschlags von einem Euro pro Person. Gebucht wird der Rufbus per Telefon unter 03371/628181 oder online über die Web-App unter vtf-online.de/rufbusapp

All das, was sich die Bürgermeisterin für alle ihre Ortsteile wünscht, gibt es anderswo schon. Die positive Resonanz, beispielsweise im Niederen Fläming und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, habe einen großen Teil dazu beigetragen, dass der Rufbus nun ausgeweitet wird, bestätigt VTF-Verkehrsplaner Dirk Müller. „Einige Stammkunden gibt es in Niedergörsdorf sogar schon“, sagt er. Wenn das erweiterte Angebot beschlossene Sache ist, will der VTF in der Gemeinde noch mal die Werbetrommel für den Rufbus rühren. Denn ohne Mund-zu-Mund-Propaganda hat das Linientaxi der VTF schlechte Chancen auf dem Land. Auch das zeigen die Erfahrungen aus den anderen Rufbus-Gebieten.

„Müssen den Leuten die Scheu nehmen“

Boßdorf will die VTF dabei unterstützen. Denn sie weiß: Wenn sich das Angebot wirtschaftlich nicht lohnt, wird es irgendwann wieder gestrichen. „Wir müssen den Leuten die Scheu nehmen, dass sie erst zum Telefon greifen müssen, damit der Bus kommt“, sagt Doreen Boßdorf, „denn das System an sich funktioniert gut.“

Märkische Wach und Schutz MWS in Luckenwalde in der Notfall und Service-Leitstelle werden Anrufe Telefone entgegen genommen zum Beispiel für den Rufbus der VTF Quelle: Victoria Barnack

Das bestätigt auch Verkehrsplaner Dirk Müller. „Dort, wo es den Rufbus bereits gibt, steigt die Akzeptanz unserer Fahrgäste kontinuierlich“, sagt er. Um 50 Prozent sind die Nutzerzahlen zuletzt angestiegen. Im vergangenen Jahr wurden alle Rufbusse in TF vereinheitlicht und werden inzwischen von einer Zentrale in Luckenwalde aus telefonisch koordiniert. Jede Route wird entlang der möglichen Bushaltestellen individuell nach den Zielen der Fahrgäste erstellt und zum Wunschzeitpunkt angefahren.

Auch online per Handy können die Kunden den Rufbus inzwischen buchen. „Das machen bereits 18 Prozent aller Rufbuskunden“, sagt Müller. „Insgesamt werden 25 Prozent aller Rufbusfahrten online gebucht.“

Von Victoria Barnack