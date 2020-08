Jüterbog

Nun ist es endlich so weit. Mit einer Woche Verspätung startete die dritte Bauphase der grundhaften Sanierung und Erneuerung der Jüterboger Ortsdurchfahrt auf der Bundesstraße 102. Und da ging es gleich richtig los.

Kaum waren die Absperrungsbaken aufgestellt und die Umleitungshinweise eingerichtet, legte die Fräsmaschine schon am Montagvormittag auf der Schlossstraße in Höhe des Schlossparks los und fraß sich in Richtung der Kreuzung Schlossstraße/Schillerstraße.

Die Fräsmaschine hinterließ tiefe Spuren auf der Schlossstraße. Quelle: Hartmut F. Reck

Genau dieser Bereich bildet den ersten Unterabschnitt des 3. Bauabschnitts, der nach Einschätzung von Klaus Seide, Bauüberwacher des Landesbetriebs Straßenwesen (LS) etwa ein Jahr dauern wird, bevor der nächste Abschnitt über die Kreuzung Dennewitzer Straße bis hin zum Dammtor in Angriff genommen wird.

Denn hier wird nicht nur die Asphaltdecke abgezogen und erneuert, sondern alle Leitungen, die man sich nur denken kann, neu verlegt. Dazu gehören Trinkwasser, Abwasser, Regenwasser, Gas, Strom und sonstige Kabel, Rohre und Kanäle, die in der Zeit verlegt werden müssen.

Schlossbuden werden gesichert

Auftraggeber für dieses Projekt ist daher nicht nur der Landesbetrieb, sondern auch der Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming und die Stadt Jüterbog, die für die Seitenanlagen wie Gehwege und Straßenbeleuchtung zuständig ist.

Die alten Gehwege bleiben aber zunächst erhalten, sagt Klaus Seide. Er steht mit Tobias Lehmann, dem Geschäftsführer der Oehnaland Holzverarbeitungs GmbH, auf der gegenüberliegenden Seite der so genannten Schlossbuden mit den Nummern 39 und 41.

Die Firma Oehnaland sichert bei dieser Gelegenheit im Auftrag der Stadt zwei der völlig heruntergekommenen Schlossbuden. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Firma nutzt die Gelegenheit, hier weitgehend ungestört vor den beiden Ruinen parken zu können. Sie hat den Auftrag von der Stadt bekommen, die völlig verfallenen Häuschen zu sichern. „Wir ersetzen die Dachhaut durch Bleche, wie schräg gegenüber bei der Schlossstraße 16“, sagt Tobias Lehmann, damit die Fußgänger nicht fürchten müssen, dass ihnen die Dachziegel auf den Kopf fallen.“ Vorher wird auch noch die Holzkonstruktion ertüchtigt und alles für den Denkmalschutz dokumentiert.

Bei der Fräse ging es nicht weiter

Unter dem weggefrästen Asphalt befindet sich eine Betonschicht. Was mit der geschieht, entscheidet dann das beauftragte Tiefbauunternehmen Eurovia. Es werde auf jeden Fall eine Baustraße geben, so Seide, damit die Nahverkehrsbusse sie nutzen können. Sie sind neben den Bau- und gelegentlich den Rettungsfahrzeugen die einzigen, die durch die Baustelle fahren dürfen. Kurz nach Einrichtung der Absperrung versuchen zwar noch einige Autofahrer, sich dort durchzuschlängeln, aber spätestens bei der Fräse geht es nicht weiter.

An der Einmündung der Schillerstraße in die Schlossstraße heißt es jetzt umkehren. Quelle: Hartmut F. Reck

Ganz besonders müssen sich die Anwohner an die neue Situation gewöhnen. Kaum ist die Kreuzung Schillerstraße/ Schlossstraße abgesperrt, kommt Heidi Lehmann aus ihrem Mehrfamilienhaus in der Schlossstraße heraus. Die Anwohnerin erkundigt sich beim Vorarbeiter von Eurovia, ob sie denn noch eine Zufahrtmöglichkeit haben wird. „Schwierig“, meint der Mann. Schon allein wegen dem Höhenunterschied zur Bordkante, der durch das Abfräsen des Asphalts und Beseitigen des Betons entstehen wird.

Nicht schön, aber nicht zu ändern

Für Heidi Lehmann ist klar, dass sie und die anderen Mieter die Autos noch rechtzeitig vom Hof herausfahren und woanders parken müssen. „Das ist zwar nicht schön“, meint sie zur MAZ, „aber das ist nun mal nicht zu ändern. Schließlich wollen wir es ja mal schön haben hier.“ Darum wolle sie auch gar nicht meckern, nur: „Hoffentlich wird das hier nicht auch so eine Betonwüste so ganz ohne Grün wie in der Altstadt.“

Von Hartmut F. Reck