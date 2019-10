Saniertes Bürgerbüro wiedereröffnet

Jüterbog

Eigentlich wollte die Hausbesitzerin nur die Fassade umgestalten lassen, ein halbes Jahr nach Baubeginn eröffnete in dieser Woche der Regionalverband Teltow-Fläming/Süd der Partei Die Linke in der Großen Straße nun doch ein komplett modernisiertes Bürgerbüro, was so eigentlich nicht gedacht war.

Drei Jahre auf Baugenehmigung gewartet

„Die Sache mit der Fassade war schon seit drei Jahren geplant –so lange musste unsere Vermieterin auf die Baugenehmigung warten“, erzählt Edeltraud Liese. Als im Mai das Büro und die Geschäftsstelle ausgeräumt wurden, merkten die Mieter, wie schlecht der Zustand des Bodens und wie feucht die Wände waren und entschlossen sich, mit Geld aus der eigenen Kasse die Räumlichkeiten grundhaft zu sanieren.

Neu ist der eigene Eingang

„Zusammen mit den großen, neuen Schaufenstern haben wir jetzt ein traumhaft schönes Quartier, das nun auch über einen eigenen Eingang verfügt“, freuten sich Liese und ihre Genossen am Dienstag zur großen Einweihungspartie.

Genutzt wird das Bürgerbüro auch als Treffpunkt der Arbeitsgemeinschaft Barierrefreiheit und des Isor-Ortsvereins.

Von Uwe Klemens