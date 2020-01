Verwirrung ums ehemalige Krankenhaus

Jüterbog

Es ist bereits ein Jahr her, dass Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) bei den Johannitern in Treuenbrietzen die Beseitigung der Aufschrift „ Johanniter Krankenhaus im Fläming“ an der Mauer am Planeberg in Jüterbog gefordert hat.

Für ihn ist dieser Hinweis auf das Johanniter-Krankenhaus „extremst irreführend“, wie er bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung (SVV) meinte. Dies sei „kreuzgefährlich“, weil vor allem Ortsunkundige mit dem Hinweis auf ein Krankenhaus irregeleitet werden könnten. „Mit Blick auf den Denkmalschutz ist das aber scheinbar schwierig“, berichtete Raue. Er bleibe aber an der Sache dran.

Historisches Gebäude weiter in medizinischen Diensten

Die Mauer auf dem die Aufschrift mit Metallbuchstaben und dem Johanniterkreuz aus demselben Material angebracht ist, gehört zum Gelände des Johanniter-Krankenhauses Jüterbog. Als solches wurde das Gebäude jedenfalls vor 165 Jahren errichtet und steht noch in medizinischen Diensten. Allerdings nicht mehr als Krankenhaus. Dort ist unter anderem das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Luckenwalder Krankenhauses untergebracht mit drei Praxen für Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie für Kinder- und Jugendmedizin. Dies hat sich auch durch den Betreiberwechsel vom DRK zu den KMG-Kliniken nicht geändert. Weiterhin befinden sich auf dem einstigen Krankenhausgelände eine Tagesklinik für Psychiatrie, eine Intensivpflegestation und die Außenstelle eines Seniorenzentrums sowie Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude. Aber eben kein regulärer Krankenhausbetrieb und schon gar keine Notfallaufnahme.

Notaufnahme in Luckenwalde

Dazu muss man nach Luckenwalde fahren, oder sich dorthin fahren lassen, denn im Februar sind es bereits 14 Jahre her, dass der Krankenhausbetrieb in Jüterbog eingestellt wurde.

Trotzdem gilt das historische Gebäude, das am 1. Oktober 1855 als erstes Krankenhaus seiner Art, das der Johanniterorden seit seiner Neugründung unter dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. einweihen konnte, weiterhin als „ Johanniter-Krankenhaus“, auch wenn es keins mehr ist.

Auf Nachfrage der MAZ bei der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Teltow-Fläming teilte diese mit, dass das ehemalige Krankenhaus zwar kein Einzeldenkmal, aber Bestandteil des denkmalgeschützten Stadtkerns der Stadt Jüterbog sei. „Eine Entfernung der Buchstaben ist hier nicht beantragt worden“, heißt es in der Antwort. Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht stünde dem aber nichts im Wege.

Denkmalpflege für Verbleib der Aufschrift

Das sieht das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege offensichtlich anders. Die Johanniter-Krankenhaus-Verwaltung in Treuenbrietzen, der die historische Immobilie in Jüterbog gehört, hatte nach Raues Aufforderung, die Buchstaben zu entfernen, dort nachgefragt, ob dies überhaupt gestattet sei. Nach Auskunft des Landesamtes sei die historische Beschriftung als Teil des Gebäudes anzusehen, teilten die Johanniter der MAZ nun mit, weshalb sie dem Jüterboger Bürgermeister Ende Januar 2019 geantwortet hatten, dass sie in Abstimmung mit dem Landesamt nicht die Absicht hätten, daran etwas zu ändern.

Alte Navis sind eher das Problem

„Wenn jetzt noch jemand fehlgeleitet wird, kann das nicht an der Hausbeschriftung liegen“, meint Ina Tessnow, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei den Johannitern in Treuenbrietzen. Entscheidend sei, dass auf Verkehrsschildern nicht auf die Einrichtung hingewiesen wird. Und wer im Notfall zu einem Krankenhaus müsse, sollte vorher die Notrufnummer anwählen. Nicht zu verhindern sei jedoch, dass man noch mit alten Navigationsgeräten dorthin geleitet werde, wenn deren Software nicht inzwischen aktualisiert worden sind.

