Einzelhandel - Einkaufen in Jüterbog: So geht es weiter in der Großen Straße

Viele Jüterboger fragen sich nach dem Wegzug von Rewe, wie es mit der Entwicklung des Einzelhandelsgebietes weitergeht. Bauamtsleiterin Kira Wenngatz gab dazu jüngst im Bauausschuss Auskunft. Auch der Bau des Netto-Marktes in den Fuchsbergen rücke näher.