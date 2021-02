Ermittlungsgruppe für Brände in Jüterbog

Jüterbog

Am Mittwochabend kam es in der Jüterboger Parkstraße erneut zum Brand einer Mülltonne. Die Tonne brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Durch die Hitze wurde zudem eine zweite Tonne stark beschädigt. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Die Polizei setzte Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung ein. Auf Grund mehrerer, ähnlich gelagerter Mülltonnen-Brände in den vergangenen Wochen hat die Kriminalpolizei eine spezielle Ermittlungsgruppe mit mehreren Kriminalisten gebildet. Zeugen,die sich kurz vor dem Brand in der Nähe der Parkstraße aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 03371/ 60 00 oder unter polbb.eu/hinweis zu melden.

Von MAZonline