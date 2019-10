Erste-Hilfe-Kurs für Notlagen bei Kindern

Jüterbog

Links rum oder rechts rum in die stabile Seitenlage? Den Kopf überstreckt nach hinten oder lieber das Kinn auf die Brust? Wie oft und wie schnell ist bei der Mund-zu-Mund-Beatmung am besten? Fragen wie diese, beschäftigen die meisten Menschen zum Glück selten. Wenn der Fall aber doch mal eintritt, ist gut beraten, wer das Wissen aus dem letzten Erste-Hilfe-Kurs parat hat.

Unsicherheit ist groß

Doch die Praxis sieht häufig anders aus, weiß Ersthelfer-Ausbilderin Carola Schneider-Wolf, die seit mehreren Jahren regelmäßig innerhalb des Netzwerkes Gesunde Kinder Kurse zur Ersten Hilfe bei Kindern anbietet. Acht Mütter waren am Mittwochvormittag in den Netzwerk-Treff in der Zinnaer Straße gekommen. Alle einte der Wunsch, das in der Regel vor vielen Jahren erworbene Wissen aufzufrischen, um in Notsituationen wissender und angstfrei agieren zu können.

Um die Teilnehmer nicht mit der Menge an Fakten zu überfordern, ist der Kurs auf zwei Vormittag aufgeteilt. Lebensrettende Sofortmaßnahmen bis hin zur Reanimation standen am Mittwoch im Mittelpunkt. Um Maßnahmen beim Verschlucken, nach Stürzen, Brüchen, bei offenen Verletzungen, Atemstörungen, Vergiftungen, Insektenstichen und Fieberkrämpfen soll es am 23. Oktober gehen.

Handeln statt den Kopf verlieren

Was sie hierher geführt habe, befragte Schneider-Wolf die Mütter. Die Angst, seinem Kind beim Verschlucken von Gegenständen nicht helfen zu können und bei möglichen Wiederbelebungsversuchen etwas falsch zu machen, war dabei am häufigsten als Antwort zu hören. Gerade im ländlichen Raum spielt auch die lange Zeit, bis professionelle Helfer eintreffen, eine wichtige Rolle. In solchen Fällen sei es besonders wichtig, dass Eltern besonnen handeln und nicht den Kopf verlieren, so die Referentin, die selbst Rettungseinsätze fährt.

Ein großer Traum der Helfer-Ausbilderin ist, dass strengere Regeln, wie sie in skandinavischen Ländern gelten, eines Tages auch in Deutschland angewandt werden. In Skandinavien müssen Autofahrer alle zwei Jahre einen Ersthelfer-Kurs absolvieren. Auch bei Unfällen in den eigenen vier Wänden, am Arbeitsplatz oder in anderen Lebenslagen wäre dann meistens jemand da, der weiß, was zu tun ist.

Klüger und sicherer als vorher

„Ich fand den Kurs sehr gut und ich bin klüger geworden“, sagt Kurs-Teilnehmerin Franziska Schäper, Mutter eines 17 Monate alten Kindes, die im Dezember ihr zweites erwartet. „Der Tag heute hat mir definitiv mehr Sicherheit gebracht“, ergänzt Susanne Marsch, deren Kinder drei Jahre, sowie dreieinhalb Monate alt sind. „Im Notfall weiß ich nun, welche Stelle bei der Herz-Druckmassage die richtige ist“, sagt die Lindowerin. In ihrem Heimatort müsse bis zu 30 Minuten auf einen Rettungswagen warten, sagte sie. Da sei dieses Wissen Gold wert.

Dorit Hilgers und Doris Schliffke haben den Vormittag auf ihre Weise genossen. Die beiden Frauen aus Siethen betreuen bei Netzwerk-Veranstaltungen die Kinder, damit die Mütter und Väter sich ganz auf den Kurs konzentrieren können.

Von Uwe Klemens