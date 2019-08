Jüterbog

Ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Jüterboger Stadtverordnetenversammlung (SVV) ereignete sich am Mittwochabend. Während die neun Abgeordneten der Fraktionen von Bürgerbündnis Jüterbog (BBJ), SPD und Linken geschlossen erschienen waren, blieben die zwölf Stühle der Fraktionen von Für Jüterbog (FJB), Wir sind Jüterbog (WsJ), AfD und des Bauernverbandes leer. Nur der ebenfalls stimmberechtigte Bürgermeistger Arne Raue (WsJ) und der Stadtverordnetenvorsitzende Danny Eichelbaum ( CDU) waren erschienen. So kamen nur elf von 23 Stimmberechtigten zusammen.

Beschlussfähigkeit nicht gegeben

Um Punkt 19 Uhr eröffnete Eichelbaum die Sitzung, stellte die frist- und formgerechte Einladung fest und musste dann der Vorsicht halber bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit die Anwesenden abzählen. „Damit ist die erforderliche Beschlussfähigkeit nicht gegeben“, stellte Eichelbaum fest. „So bin ich gezwungen laut der Brandenburgischen Kommunalverfassung die Sitzung für beendet zu erklären.“ Sprach’s, raffte seine Unterlagen zusammen und verließ mit dem Bürgermeister den Ratssaal.

Dort applaudierten einige Zuschauer zunächst höhnisch bevor laute Rufe durch den Saal schallten: „Unverschämtheit“, „Frechheit“, „Wo gibt’s denn sowas?“ Ernst Troellenberg vom Sport-Beirat rief laut: „Alle, die hier gewählt wurden, sind verpflichtet, ihrem Mandat nachzukommen.“ Das bestätigte der bisherige Stadtverordnetenvorsitzende Falk Kubitza ( SPD) und verwies auf Paragraf 31, Absatz 1 der Kommunalverfassung. („Die Gemeindevertreter haben die ihnen aus der Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung erwachsenden Pflichten zu erfüllen. Sie haben insbesondere an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, denen sie angehören, teilzunehmen.“)

Anderer Termin wäre möglich gewesen

Dieser „Boykott“, so BBJ-Fraktionsvorsitzender Uwe Hüttner, sei offensichtlich geplant gewesen. Und das, so seine Fraktionskollegin und Bürgermeisterkandidatin Jaqueline Neumann, obwohl es vorher eine Terminabfrage bei allen Stadtverordneten gegeben habe. „Man hätte sich ja durchaus auch auf einen anderen Termin einigen können“, meinte sie.

Doch daran bestand nach Ansicht des anwesenden Mitte-Links-Lagers bei den Abgeordneten des etwas stärkeren Mitte-Rechts-Lagers kein Interesse. Immerhin hatten BBJ, SPD und Linke diese Sitzung beantragt. Schließlich sind schon zwei Monate nach der konstituierenden Sitzung vergangen. Die letzte reguläre SVV hatte noch vor der Kommunalwahl, also noch in der alten Besetzung, im April stattgefunden. Die erste reguläre Sitzung sollte erst am 25. September durchgeführt werden. Das dürfte auch der nächste Termin sein.

Lange Tagesordnung

Entsprechend lang war schon jetzt die Tagesordnung. Dabei handelte es sich aber außer bei den Regularien ausschließlich um Anträge der drei Oppositionsparteien. Darunter dringliche Angelegenheiten wie die Sicherstellung der Öffnungszeiten im Museum Kloster Zinna, das seit einiger Zeit wegen Personalmangels nur eingeschränkt geöffnet ist. Oder eben die Verfahrensweise zur Besetzung der Beiräte. Diese sind nach Auffassung des Bürgermeisters mit der neuen SVV aufgelöst und müssen erst wieder neu bestätigt oder bestellt werden. Das war bisher so nicht. Deshalb wollten die anwesenden Beiratsmitglieder wissen, wie es jetzt weiter geht.

Wütend meinte der Stadtverordnete und SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn: „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Ehrenamtler. Sie werden so an ihrer Arbeit gehindert.“ Als „Schande“ bezeichnete Tom Siebenberg vom Jugendbeirat das Vorgehen der nicht erschienenen Stadtverordneten. „Damit hat der Bürgermeister sein Ziel erreicht, den Jugendbeirat aufs Eis zu legen“, meinte er. Was ihn besonders wütend machte, dass man erst kurz vorher den AfD-Fraktionsvorsitzenden Chris Kaplick gesehen habe, wie er nach Hause kam. Andere hatten Thomas Stugk von der Bürgermeister-Kandidatenliste WsJ beim Rasenmähen beobachtet.

Wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl

Von „Kadavergehorsam gegenüber dem Bürgermeister“, sprach Falk Kubitza. Immerhin gab es einige Tagesordnungspunkte, die für ihn nur wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl am 1. September, sehr unangenehm sein könnten wie zum Beispiel die Frage nach der Terminplanung für die noch fehlenden Jahresabschlüsse, oder die ungelöste Situation mit randalierenden Jugendlichen am Kräutergarten, oder die geforderte Aufstellung der in Anspruch genommenen Beraterkosten.

Fassungslos zeigte sich auch Wilfried Rauhut. Der langjährige Bürgermeister von Niedergörsdorf und jetzige Landtagskandidat der Freien Wähler hatte auch in den vollen Zuschauerreihen gesessen: „Sowas habe ich noch nie erlebt“, meinte er. „Das ist doch alles gesteuert. Hier wird die Demokratie mit Füßen getreten.“

Auch der CDU-Ortsvorsitzende Raban von Studnitz reagierte mit unverständlichem Kopfschütteln: „Das ist sehr schade, was hier passiert ist“, sagte er gegenüber der MAZ. „Ich wollte selber zu drei Sachen Fragen stellen.“

Von Hartmut F. Reck