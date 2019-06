Seit Montag hält ein Großbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow/Fläming) rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. Auf mehr als 750 Hektar haben sich die Flammen dort inzwischen ausgebreitet. Am Donnerstag rückten aus Oberhavel Kräfte der Schnelleinsatzgruppe für Großbrandlagen aus, um die Einsatzleitung in Jüterbog zu unterstützen.