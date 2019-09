Jüterbog

Vier große Banner hängen an den Ortseingängen Jüterbogs und viele Plakate kleben derzeit in der Stadt. Sie zeigen die Gesichter von 159 Menschen, die sich unter dem Motto „Gesicht zeigen – Jüterbog: heimatverbunden und weltoffen“ haben fotografieren lassen. Sie zeigen ihr Gesicht in der Hoffnung und Zuvers...