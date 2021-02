Jüterbog

Der Förderverein der Jüterboger Außenstelle der Kreismusikschule Teltow-Fläming steht vor der Auflösung. Bereits Ende vergangenen Jahres erfuhr Schulleiter Andreas Hüttner davon. „Mir die genauen Gründe dafür zu nennen, ist mir der Förderverein nicht schuldig, aber es ist natürlich bedauerlich“, sagt Hüttner, dessen Schule aus den drei Standorten Luckenwalde, Jüterbog und Waldstadt besteht, wobei alle drei Häuser bislang jeweils über einen eigenen Förderverein verfügten.

Auch ohne offizielle Stellungnahme des Vereins sind die Gründe der Selbstauflösung kein Geheimnis. „Immer weniger Eltern sind bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren“, berichtet Jörg Podzuweit, der den Förderverein bis vor wenigen Jahren als Vereinschef führte, über das Dilemma. Auch als Podzuweits eigener Nachwuchs längst nicht mehr zu den Musikschülern gehörte, hielten er und seine Frau dem Förderverein noch viele Jahre die Treue. Die in der Regie des Vereins durchgeführten Konzerte und Hoffeste waren wegen ihrer herzlichen Atmosphäre legendär, wurde aber mangels freiwilliger Helfer immer schwerer zu organisieren.

„Ein Förderverein vereinfacht vieles, zum Beispiel das gezielte Einnehmen von Spenden, mit dem einzelne Ensembles unterstützt werden konnten, und er wird auch gehört, wenn es um wesentliche Verwaltungsentscheidungen geht“, nennt Hüttner zwei Gründe, warum er die Auflösung bedauert. „Die Dinge am Rande mit Herz, also zum Beispiel die kleinen Geschenke für die Schüler nach einem Konzert und die leckeren Kuchen für die Gäste, wird es künftig leider nicht mehr geben“, so Hüttner.

Von Uwe Klemens