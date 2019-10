Försterin ärgert sich über illegalen Müll in der Heide

Mügeln

Wegen seiner Bedeutung für die Umwelt steht der Wald unter besonderem Schutz. Diesen genießt er, weil er für Themen wie die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen Bodenfunktionen und anderem so wichtig ist. Nicht zuletzt entdecken immer mehr Menschen den Wald als Quelle der Erholung und Entspannung für sich. Doch ist der Wald auch gefährdet.

Es türmte sich ein Müllberg auf

So wird immer wieder davon berichtet, dass im Wald illegal Hausmüll entsorgt wird. Häufig in Mengen, die den Inhalt eines klassischen Mülleimers bei weitem überschreiten. Als Rebecca Rathmann, Revierförsterin in der Glücksburger Heide, vor wenigen Tagen durch die Flur streifte, glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen. Nur wenige Meter von einem Waldweg entfernt türmte sich da ein Berg auf, der dem, der ihn entsorgte, jeglichen Verstand und jegliche Moral abspricht. Den Fund brachte sie umgehend zur Anzeige. Rathmann hofft zudem, dass sich im Müll ein Hinweis auf den Verursacher finden lässt. Ansätze hierfür gibt es auf jeden Fall.

Doch nicht nur der illegal entsorgte Müll ärgert die Försterin. Gerade jetzt, in der Pilzzeit, trifft sie in der Glücksburger Heide eine Vielzahl von Pilzsuchern an. Die damit in disem Gebiet eine Ordnungswidrigkeit begehen. „Laut Gefahrenabwehrverordnung des Landes ist das Betreten und Befahren der hiesigen Flächen verboten”, sagt sie. Darüber hinaus sei es generell verboten, Waldwege zu befahren. Wer dabei ertappt wird, sagt sie, erachtet das zumeist als Kavaliersdelikt. Doch dem ist nicht so. Auch in diesen Fälle bringe sie die Zuwiderhandlung zur Anzeige.

Verbotene Suche nach Granaten

Eine Straftat begeht, wer mit einem Metalldetektor über die Fläche zieht. Auch diese Personen trifft Rebecca Rathmann immer wieder an. „Sie suchen militärische Hinterlassenschaften oder Munitionsteile“, berichtet sie aus ihren Erfahrungen. Das vor allem mit Letzterem nicht zu spaßen ist, verdeutlicht sich spätestens dann, wenn Rebecca Rathmann den Munitionsbergungsdienst anfordern muss. Immer wieder finden die Revierförsterin oder Forstarbeiter in der Heide Granatteile, die von den Sprengstoffexperten noch vor Ort gesprengt werden.

Quad- und Motocross-Fahrer haben mit ihren Maschinen in der Heide nichts verloren – ebenso wie Randalierer, die es vornehmlich auf den Diebstahl oder die Beschädigung von Fotofallen abgesehen haben. Über den Verlust der Fotofallen ärgern sich vor allem Studenten und Hochschulen, die in der Glücksburger Heide wissenschaftliche Arbeiten über das Verhalten der dort lebenden Tiere anfertigen. Ohne diese Bilder gehen die Ergebnisse mehrerer Wochen des Forschens verloren.

100 Schützen erwartet

Kein Spaß verstehen Försterin und Jäger, wenn Pilzsucher ihnen bei den derzeit angesetzten Treib- und Drückjagden begegnen. „In dem Fall besteht für sie Lebensgefahr”, verdeutlicht Rathmann die Dramatik. Allein bei der für den 25. Oktober angesetzten Drückjagd werden mehr als 100 Schützen in der Glücksburger Heide erwartet. Sollte es dabei zu einem Jagdunfall mit Pilzsuchern kommen, wäre das für alle Beteiligten eine Katastrophe. Deshalb weist Rathmann darauf hin, dass sämtliche als gefährlich eingestufte Flächen in der Glücksburger Heide nicht betreten werden dürfen.

Von Sven Gückel