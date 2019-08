Frankenfelde

Die Frankenfelder Jagd- und Parforcehornbläser lassen keine Probe ausfallen. Am 31. August um 17 Uhr ist der große Auftritt zusammen mit dem Eckenförder Parforcehorn-Bläserkreis aus Schleswig-Holstein. Bis dahin muss alles sitzen. Der musikalische Leiter Manfred Tuchart lässt keinen falschen Ton durchgehen. Zwar steht der Spaß im Vordergrund, trotzdem sollen die Bläser das Gefühl für die Musik bekommen. Und so dauert die wöchentliche Probe gut zwei bis drei Stunden.

Einzeln und gemeinsam

Beim Konzert in der Klosterkirche in Kloster Zinna gibt es Stücke, die von den Frankenfeldern einzeln, aber auch gemeinsam mit den Eckernfördern gespielt werden. Auch die Gäste haben ein Programm vorbereitet, zu dem „Ein Jäger aus Kurpfalz“ und „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ gehören. Das Konzert dauert insgesamt anderthalb Stunden.

Die freundschaftlichen Beziehungen zu den Eckernfördern bestehen seit Jahren. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Bläsertreffen. Dass die Freundschaft so lange hält, ist vor allem Klaus Gäde zu verdanken. Der Schleswig-Holsteiner stammt ursprünglich aus Hohenahlsdorf (Niederer Fläming). Nach der Wende bekam er von der Treuhand seinen Besitz zurück und ist dadurch regelmäßig in seiner alten Heimat. Die Schleswig-Holsteiner nahmen schon öfter an der Hubertusmesse im November in der Frankenfelder Dorfkirche teil. Dieses Mal kommen sie für drei Tage und sind in Gottsdorf in der Pension von Kathrin Lütteken unterbracht, die Mitglied der Frankenfelder Jagd- und Parforcehornbläser ist. „Am Freitag werden wir nach der Probe gemütlich zusammensitzen. Am Sonnabend wollen wir ihnen die Schönheit unserer Heimat zeigen und am Nachmittag treffen wir uns in der Klosterkirche zum Einblasen“, sagt Uwe Heinrich, der als Manager den Hut aufhat. Die Entscheidung fiel auf die Klosterkirche, weil dort die Akustik besonders gut ist. „Wir hoffen auf viele Besucher“, fügt Heinrich hinzu.

Junge Ehepaare verstärken die Gruppe

Manfred Tuchart freut sich besonders, dass seine Truppe durch zwei junge Ehepaare verstärkt wird. „Sie haben sich so gut eingespielt, dass sie jetzt zu 100 Prozent einsatzfähig sind“, lobt Tuchart. Die Ehepaare wurden mit neuen Instrumenten ausgestattet. Für die Anschaffung wurden beim Kreisjagdverband Fördermittel beantragt. Die Frankenfelder Parforcehornbläser werden von Mitgliedern aus Frankenförde, Gottsdorf, Luckenwalde, Zülichendorf, Kemnitz, Felgentreu und Dobbrikow unterstützt. Das Ensemble hatte sich 1999 anlässlich einer Jagdveranstaltung erstmals zusammengefunden. Die Anfänge waren auf Fürst Plesshorn und Parforcehorn geblasene Jagdsignale und Jägermärsche. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Repertoire sehr erweitert. Etliche Bläser teilen sich noch ein weiteres Hobby - die Jagd. Und so geht ihnen der Gesprächsstoff auch nach den Proben nicht aus.

Von Margrit Hahn