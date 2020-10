Jüterbog

Es war schon zu erwarten – die Coronapandemie hat sich deutlich auf die diesjährigen Besucherzahlen des Freibades ausgewirkt. Im jüngsten Sozialausschuss gab Anke Stöckigt einen ausführlichen Bericht darüber ab, wie die Saison 2020 verlaufen ist. Die ernüchternde Nachricht der Sachgebietsleiterin für Bildung, Jugend und Sport: Nur knapp 13.000 Badegäste wurden in diesem Jahr gezählt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es mit über 30,000 Besucher mehr als doppelt so viele.

Allerdings hatte die Saison auch schon mit zahlreichen Herausforderungen begonnen. Darüber hinaus mussten beliebte Veranstaltungen wie das Kinderfest in diesem Jahr abgesagt werden. Das Fest ist seit einigen Jahren ein großer Besuchermagnet und lockt normalerweise an nur einem Tag schon mehr als tausend Gäste in das Freibad.

Weiterhin blieben viele Besucher wahrscheinlich wegen der Umstände aus. So wollten die einen wohl kein Risiko eingehen – andere störten dagegen vielleicht die Bedingungen. Um das Bad zwischendurch komplett reinigen zu können und trotzdem möglichst viele Badegästen den Besuch im Freibad zu ermöglichen, hatte sich die Verwaltung sich dafür entschieden, pro Öffnungstag zwei Zeitfenster einzurichten. In denen durften sich dann jeweils 300 Personen gleichzeitig im Freibad aufhalten.

Obwohl viele Menschen scheinbar von den Regeln abgeschreckt waren und sich gar nicht erst auf den Weg ins Freibad machten, erklärte Anke Stöckigt auch: „Insgesamt hatten wir sehr verständnisvolle Gäste, die froh waren, dass das Bad überhaupt offen war.“ Auch das Wetter spielte dem Freibad in diesem Jahr nicht ganz so gut in die Karten. Laut Anke Stöckigt war der Sommer zum Teil durchwachsen und einfach nicht so heiß, wie in den beiden Vorjahren.

Neben den eher schwachen Besucherzahlen hatte die Sachgebietsleiterin aber auch positive Nachrichten zu verkünden. So konnten trotz der erschwerten Bedingungen alle Schwimmkurse durchgeführt werden. „Dabei konnten wir feststellen, dass von den Schulanfängern der teilnehmenden Kitas 51 Kinder das Schwimmen gelernt haben“, so Stöckigt.

Darüber hinaus wurden zusätzlich drei Abendkurse angeboten, sodass insgesamt 69 Kinder in diesem Jahr das Schwimmen in Jüterbog erlernt haben. „Das ist wirklich eine beachtliche Leistung und wir haben die Kinder auch in dieser Saison nicht verloren. Das war sehr wichtig“, erklärte Anke Stöckigt. Über Schule und Horte sowie auch in der Freizeit wurde das Freibad in diesem Jahr von Kindern und Jugendlichen – ähnlich oft wie in den Vorjahren genutzt. Auch das sei laut Anke Stöckigt ein positives Ergebnis.

Dass eine Öffnung unter den diesjährigen Herausforderungen überhaupt möglich war und die Durchführung der Schwimmkurse gesichert werden konnte, sei laut Stöckigt vor allem dem engagierten Personal vor Ort zu verdanken. Sie sprach im Sozialausschuss ihr großes Dankeschön für die erbrachte Leistung des Bad-Personals aus. Auch die Ausschussmitglieder würdigten die Arbeit im Freibad und ließen ebenfalls ein Dankeschön an das Personal ausrichten.

