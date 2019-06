Jüterbog Fröhden - Trödeln für den guten Zweck Der Verein „Netzwerk Tierschutz“ lädt am Sonntag zum fünften Fröhdener Scheunentrödel. Neben Tierbedarf werden auch Haushaltswaren, Dekoartikel oder Möbelstücke angeboten. Der Erlös fließt direkt in die Arbeit der Tierschützer. Zwischen 50 und 60 Fälle betreuen die Vereinsmitglieder jedes Jahr.

Ein Herz für Tiere: Das Netzwerk Tierschutz veranstaltet am Sonntag den fünften Trödelmarkt zugunsten von Tieren in Not. Quelle: Katja Schubert